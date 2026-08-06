Издательство 11 bit studios запустило временную акцию, в рамках которой игру Moonlighter раздают совершенно бесплатно. Каждый, кто успеет добавить ее в библиотеку, сможет оставить игру себе навсегда, сообщает 24 Канал.

Предложение, от которого невозможно отказаться

Moonlighter – это оригинальный гибрид экшен-RPG с элементами rogue-lite, где игрок берет на себя роль Вилла. Днем он управляет лавкой в поселке Ринока, а ночью превращается в отважного путешественника, исследующего таинственные подземелья через древние врата.

Геймплейный цикл построен на постоянном развитии: игрок очищает комнаты, собирает ресурсы и артефакты, а затем продает их в собственном магазине. Важно не просто найти товар, но и правильно установить цену, следить за золотыми запасами и даже ловить воров, покушающихся на имущество.

Несмотря на сложность сочетания двух разных жанров, разработчикам из Digital Sun удалось создать гармоничный игровой процесс. На данный момент проект имеет 82% положительных отзывов в Steam из более чем 17 тысяч рецензий, что подтверждает его популярность среди аудитории.

Трейлер игры: смотрите видео

Текущая версия игры значительно расширилась с момента релиза в 2018 году. Разработчики добавили новых боссов, снаряжение, более 100 вариантов комнат и режим "Новая игра+". Но главная причина такой щедрости издателя кроется не в этом, а в предстоящем выходе продолжения.

Релиз Moonlighter 2: The Endless Vault назначен уже на 2 сентября 2026 года. Сиквел предложит игрокам переход в полноценное 3D и усовершенствованную механику управления магазином.

Пользователям Steam советуют не медлить, ведь возможность бесплатно добавить Moonlighter в свой аккаунт исчезнет уже 9 августа в 20:00 по киевскому времени.