Дата-майнери назвали 6 наступних персонажів Mortal Kombat 1 – серед них культові кіногерої

Дослідивши файли Mortal Kombat 1, ентузіасти виявили натяки на те, появу яких персонажів слід очікувати шанувальникам гри у майбутньому. У переліку опинилися відомі герої кіно.

Інформація, що з'явилася у мережі нещодавно, повідомляє імена шести нових персонажів, які з'являться у наступному DLC для Mortal Kombat 1. Серед них три бійці із попередніх частин франшизи MK та троє новачків, відомих більшості фанатів кіно.

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Хто з'явиться у Kombat Pack 2

Mortal Kombat 1 вперше отримала нових персонажів у свій ростер у листопаді 2023 року з доданням героя коміксу та мультсеріалу Invincible – Омні-Мена. Відтоді в грі з'явилося ще кілька персонажів у рамках DLC Kombat Pack 1.

Шостим і останнім серед них стане Такеда Такахаші, що з'явиться у ранньому доступі вже 23 липня, а з 30 липня його зможе придбати кожен охочий.

Хоча вихід Kombat Pack 2 не було офіційно підтверджено, чутки про нього набули нових сил після знахідки дата-майнера під ніком Interloko.

У новому відео, йдеться що наступне DLC також міститиме 6 персонажів, ймовірно їх перелік виглядатиме наступним чином:

Cyrax;

Noob Saibot

Sektor

Ghostface (головний злодій франшизи фільмів жахів Крик)

T-1000 (термінатор-антагоніст з легендарного бойовика Термінатор 2)

Conan the Barbarian (Конан-варвар з однойменного фільму);

Відео дата-майнера – дивитися ролик

Як завжди у ситуації з чутками та неперевіреною інформацією, шанувальники MK 1 повинні сприймати цю новину з недовірою, але це не перший раз, коли майбутні персонажі файтингу стають відомі задовго до свого виходу.