Як це було

Перед тим, як покинути Rockstar Games і приєднатися до співзасновника Дена Хаузера в новій студії, Лазлоу Джонс зіграв величезну роль у кримінальній серії. Він працював сценаристом і режисером звукозапису над кількома іграми GTA і Red Dead Redemption 2, що змусило його побувати в таких місцях, яких ви точно не очікували побачити в списку розробки.

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В інтерв'ю Kinda Funny Games Лазлоу puflfd, що якщо команді "були потрібні специфічні акценти чи мови", тож розробники подорожували в ті місця, де все це можна було відшукати. Це означало, що для реалістичної передачі атмосфери криміналітету, їм потрібно було залучити самих представників криміналітету.

Для Red Dead Redemption 2 це означало виліт до Санта-Фе, Нью-Мексико, для запису з корінними американцями, або подорож до Нового Орлеана для роботи з креолами (нащадки місцевих індіанців), тому що "ці акценти ви просто не зможете відтворити з акторами з Нью-Йорка чи Лос-Анджелеса".

Але виявляється, що ця практика тягнеться ще з 2004 року, коли Rockstar Games "завербувала" "справжніх членів банди" для озвучення гри San Andreas.

Ми показали їм сценарії, а вони сказали: "Ми б не говорили так, і ми б не говорили так, ми б казали ось так",

– розповів Лазлоу.

Зрештою Лазлоу сказав акторам озвучення: "Говоріть те, що сказали б ви". Тож принаймні деяка частина того, що ви бачите й чуєте в грі, не просто натхненно світом криміналу й банд, а буквально створене з їхньою допомогою.

"Одна з речей, якою я дійсно пишаюся, – це автентичність, до якої ми прагнемо", – каже Лазлоу. Він, як і головний сценарист Ден Хаузер більше не є частиною студії, але Rockstar Games продовжує працювати над GTA 6, вихід якої запланований на наступний рік.

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