Продажі файтингу Mortal Kombat 1 досягли 6,2 мільйона копій, що зробило гру найуспішнішою у своєму жанрі серед конкурентів. Попри завершення контентної підтримки, студія NetherRealm планує продовжувати роботу над проєктом, зосередившись на поліпшенні ігрового балансу для всіх персонажів.

Співзасновник студії NetherRealm Ед Бун поділився новинами про майбутнє Mortal Kombat 1 на своїй сторінці в X. За його словами, хоча випуск нового контенту для гри завершився, команда не планує залишати проєкт, розповідає 24 Канал.

Дивіться також У Steam можна безплатно отримати кооперативну гру Wires and Whiskers

Головною метою тепер є полірування балансу, щоб зробити MK1 найзбалансованішою частиною всієї серії. Як підтвердження цих намірів, нещодавно розробники випустили серпневе оновлення, яке вносить численні корективи в баланс персонажів.

Варто зазначити, що підтримка гри новим контентом припинилася через 20 місяців після релізу у вересні 2023 року. Раніше Бун обіцяв, що вона триватиме довше, ніж у Mortal Kombat 11, яку підтримували 27 місяців.

Щодо комерційного успіху, то загальні продажі Mortal Kombat 1 на всіх платформах перевищили 6,2 мільйона копій. Цей показник робить гру найпродаванішим файтингом поточного покоління.

Для порівняння, продажі Street Fighter 6 нещодавно досягли 5 мільйонів копій, а Tekken 8 – 3 мільйонів. Водночас рекордсменом серії залишається Mortal Kombat 11 з 15 мільйонами проданих копій.

До речі, нещодавно Techland випустила трейлер Dying Light: The Beast, який акцентує на підвищеній жорстокості та деталізованих пошкодженнях.