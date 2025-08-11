Продажи файтинга Mortal Kombat 1 достигли 6,2 миллиона копий, что сделало игру самой успешной в своем жанре среди конкурентов. Несмотря на завершение контентной поддержки, студия NetherRealm планирует продолжать работу над проектом, сосредоточившись на улучшении игрового баланса для всех персонажей.

Сооснователь студии NetherRealm Эд Бун поделился новостями о будущем Mortal Kombat 1 на своей странице в X. По его словам, хотя выпуск нового контента для игры завершился, команда не планирует покидать проект, рассказывает 24 Канал.

Главной целью теперь является полировка баланса, чтобы сделать MK1 самой сбалансированной частью всей серии. Как подтверждение этих намерений, недавно разработчики выпустили августовское обновление, которое вносит многочисленные коррективы в баланс персонажей.

Стоит отметить, что поддержка игры новым контентом прекратилась через 20 месяцев после релиза в сентябре 2023 года. Ранее Бун обещал, что она продлится дольше, чем у Mortal Kombat 11, которую поддерживали 27 месяцев.

Относительно коммерческого успеха, то общие продажи Mortal Kombat 1 на всех платформах превысили 6,2 миллиона копий. Этот показатель делает игру самым продаваемым файтингом текущего поколения.

Для сравнения, продажи Street Fighter 6 недавно достигли 5 миллионов копий, а Tekken 8 – 3 миллионов. В то же время рекордсменом серии остается Mortal Kombat 11 с 15 миллионами проданных копий.

