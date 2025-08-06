Польская студия Techland с самого начала позиционировала Dying Light: The Beast не только как лучшую, но и как самую брутальную часть серии. Новый 40-секундный трейлер "Кровь и кишки" стал доказательством этих слов и ответом на отзывы игроков, которым в Dying Light 2 Stay Human не хватало жестокости, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Ремейк Gothic еще не вышел, а издатель уже думает о второй части

По словам руководителя франшизы Тимона Смекталы, команда значительно повысила уровень боди-горора, чтобы лучше передать ощущение борьбы за выживание и жажду мести главного героя Кайла Крейна, информирует Game Press.

Он считает, что наблюдать, как плоть отслаивается от костей или видеть обгоревшие лица врагов за сантиметры от себя, значительно страшнее, чем просто следить за полоской здоровья.

Чтобы достичь такого эффекта, разработчики полностью переработали систему повреждений. Количество болевых точек на телах врагов увеличилось вдвое, а количество зрелищных добиваний – втрое. Теперь внешний вид раны будет зависеть от угла и траектории удара.

Для реалистичного изображения крови команда использовала фотограмметрию. В Techland уверяют, что разнообразие увечий в игре будет практически бесконечным, превращая каждый бой в кровавое зрелище.

Трейлер Dying Light The Beast – смотрите видео:

Релиз Dying Light: The Beast запланирован на 19 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версии для PlayStation 4 и Xbox One появятся позже.

Кстати, недавно разработчики Dying Light The Beast поделились новыми деталями игры. Кроме жестокой боевой системы, геймеры получат более 20 часов геймплея.