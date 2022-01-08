Може вийти вже в січні: розробники Serious Sam натякають на реліз нової відеогри

Компанія Devolver Digital відзначила, що в січні може вийти нова гра у всесвіті Serious Sam. Щоправда, геймери думають, що йдеться про доповнення, а не про повноцінну відеогру.

Реліз четвертої частини в серії Serious Sam відбувся у вересні 2020 року, а вже в грудні минулого року її автори почали натякати на реліз нового проєкту. Щоправда, навряд чи геймери могли подумати, що йдеться про відеогру, яка може вийти вже до кінця цього місяця.

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Варто розпочати з того, що місяць тому представники Devolver Digital опублікували запис, на якому можна побачити засніжену локацію та моторний човен, яким керує Сем. Головний герой скаржиться на холод, а також радіє тому, що знову зможе провчити прибульців. А наприкінці відео з'являється фірмовий логотип серії, який раптово починає замерзати.

Тизер нового проєкту з серії Serious Sam: відео

Тоді користувачі мережі припустили, що в такий спосіб розробники натякають на "морозне" доповнення для відеогри Serious Sam 4. На думку деяких гравців, автори планують відправити геймерів на територію Росії. Річ у тім, що з основної відеогри були вирізані російські рівні, а в файлах гри знаходили нових персонажів, які мають характерні для цієї країни імена.

Щоправда, можливо, цього разу може йтися про щось глобальніше. Річ у тім, що вчора представники Devolver Digital опублікували це відео вдруге, а також додали загадковий підпис:

Що якщо нову гру з серії Serious Sam анонсують наступного тижня, а випустять уже цього місяця?

Важливо відзначити, що в повідомленні вони використали слово "гра", а не доповнення чи DLC. Чому так сталося поки невідомо, але деякі геймери думають, що розробники просто помилилися з формулюванням. Начебто вони назвали цей проєкт так, бо йдеться про масштабне та самостійне доповнення. Додамо, що поки ніхто не відкидає й варіант з невеликою повноцінною грою.

Логотип майбутнього проєкту з серії Serious Sam / Скриншот