Релиз четвертой части в серии Serious Sam состоялся в сентябре 2020 года, а уже в декабре прошлого года ее авторы начали намекать на релиз нового проекта. Правда, вряд ли геймеры могли подумать, что речь идет о видеоигре, которая может выйти уже к концу этого месяца.

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Стоит начать с того, что месяц назад представители Devolver Digital опубликовали запись, на которой можно увидеть заснеженную локацию и моторную лодку, которой управляет Сэм. Главный герой жалуется на холод, а также радуется тому, что снова сможет проучить пришельцев. А в конце видео появляется фирменный логотип серии, который внезапно начинает замерзать.

Тизер нового проекта из серии Serious Sam: видео

Тогда пользователи сети предположили, что таким образом разработчики намекают на "морозное" дополнение для видеоигры Serious Sam 4. По мнению некоторых игроков, авторы планируют отправить геймеров на территорию России. Дело в том, что из основной видеоигры были вырезаны русские уровни, а в файлах игры находили новых персонажей, имеющих характерные для этой страны имена.

Правда, возможно, в этот раз речь может идти о чем-то более глобальном. Дело в том, что вчера представители Devolver Digital опубликовали это видео во второй раз, а также добавили загадочную подпись:

Что если новую игру из серии Serious Sam анонсируют на следующей неделе, а выпустят уже в этом месяце?

Важно отметить, что в сообщении они использовали слово "игра", а не дополнение или DLC. Почему так произошло пока неизвестно, но некоторые геймеры думают, что разработчики просто ошиблись с формулировкой. Вроде бы они назвали этот проект так, потому что речь идет о масштабном и самостоятельном дополнении. Добавим, что пока никто не исключает и вариант с небольшой полноценной игрой.

Логотип будущего проекта из серии Serious Sam / Скриншот