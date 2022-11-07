Можлива ще одна гра Silent Hill: Konami шукає працівників

Компанія-видавець Konami шукає розробників ігор для неоголошеного проєкту. Це може означати, що крім п'яти офіційно оголошених раніше проєктів, компанія може готувати ще одну гру Silent Hill.

Як помітило видання The Gamer, Konami саме наймає на роботу для, здається, неанонсованої гри Silent Hill. Список найму показує, що компанія зараз шукає продюсера, асистента продюсера, менеджера проекту, ігрового директора та інших.

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Можлива ще одна Silent Hill

Дійсно, в одній із вакансій зазначено, що кандидати повинні мати пристрасть та інтерес до ігор жахів. Списки вакансій супроводжувалися твітом від самої студії, в якому згадується серія Silent Hill як частина заклику до творців ігор.

Що цікаво в цих позиціях розробки, так це те, що Konami сама займається наймом. Нову гру Silent Hill, можливо, компанія хоче створити власними силами, на відміну від уже оголошених проєктів, які розробляються іншими студіями.

Протягом багатьох років ходили чутки, що Konami працює над новими проектами Silent Hill, тож можливе додавання ще одного показує, що компанія зацікавлена ​​в тому, щоб розповідати більше історій, які відбуваються в місті з привидами або довкола нього.

Як одна з найвідоміших франшиз у жанрі жахів на виживання, шанувальники сподівалися повернутися до титульного туманного міста. З втратою проєктом Хідео Кодзіми та Гільєрмо дель Торо було мало впевненості щодо майбутнього психологічних ігор жахів, хоча витоки інформації та спекуляції ширилися досить довго.

На щастя, нещодавно занепокоєння знялося, коли Konami оголосила про низку майбутніх проектів Silent Hill, які включають кілька нових записів, офіційний ремейк другої гри, інтерактивний досвід та ще один фільм. Мовиться про: