Как заметило издание The Gamer, Konami как раз нанимает на работу для, кажется, неанонсированной игры Silent Hill. Список найма показывает, что компания сейчас ищет продюсера, помощника продюсера, менеджера проекта, игрового директора и других.

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Возможна еще одна Silent Hill

Действительно, в одной из вакансий отмечено, что кандидаты должны иметь страсть и интерес к играм ужасов. Списки вакансий сопровождались твитом от самой студии, в котором упоминается серия Silent Hill как часть призыва к создателям игр.

Что интересно в этих позициях разработки, так это то, что Konami сама занимается наймом. Новую игру Silent Hill, возможно, компания хочет создать собственными силами, в отличие от уже объявленных проектов, разрабатываемых другими студиями.

В течение многих лет ходили слухи, что Konami работает над новыми проектами Silent Hill, поэтому возможное добавление еще одного показывает, что компания заинтересована в том, чтобы рассказывать больше историй, происходящих в городе с привидениями или вокруг него.

(1/2)Them mentioning the hiring is for Silent Hill projects specifically & one of the positions is for a Game Director definitely spells it out, but its honestly not that surprising.

I think its pretty clear at this point Konami is attempting to follow in Resident Evils footsteps https://t.co/vKdvEeyefm — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) November 5, 2022

Как одна из известнейших франшиз в жанре ужасов на выживание, поклонники надеялись вернуться в титульный туманный город. С потерей проектом Хидео Кодзимы и Гильермо дель Торо было мало уверенности в будущем психологических игр ужасов, хотя утечки информации и спекуляции распространялись довольно долго.

К счастью, недавно беспокойство снялось, когда Konami объявила о ряде будущих проектов Silent Hill, включающих несколько новых записей, официальный ремейк второй игры, интерактивный опыт и еще один фильм. Речь идет о: