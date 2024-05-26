Чому в культових іграх серії GTA не було мультиплеєру – відповідь розробника доволі очевидна

Колишнього технічного директора Rockstar запитали чому серія Grand Theft Auto довго обходилася без багатокористувацького режиму аж до GTA IV на що той дав доволі очікувану відповідь.

Об Вермель полюбляє ділитися на сторінці у соцмережі X (колишній твітер) різними історіями зі своєї довгої кар'єри, а цього разу творець культових частин GTA відповів на цікаве питання підписника.

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Колишній співробітник Rockstar Games, який працював над GTA 3 як один із двох технічних директорів, розповів, що культова гра планувалася до випуску з багатокористувацьким режимом.

Розробник якраз працював над кодом мультиплеєру до того, коли його скасували.

За словами Вермеля, оскільки попередниця GTA 3 мала цей режим, то розробники від самого початку планували щось подібне і в продовженні. Попри те, що "базовий геймплей працював", Rockstar вирішили відмовитися від цієї ідеї, оскільки терміни підтискали, а "занадто багато потрібно було зробити".

Крім того, Об розповів, що подібна ситуація відбулася і при розробці Vice City. А на той час, коли виходив San Andreas, тодішнє покоління консолей підходило до завершення свого циклу, і у розробників було мало стимулів вносити ключові зміни до вже робочої схеми.

Все змінилося з GTA IV, оскільки Rockstar Games завчасно найняли "достатню кількість кодерів і дизайнерів рівнів", щоб створити багатокористувацький онлайн-режим.