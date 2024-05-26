Почему в культовых играх серии GTA не было мультиплеера – ответ разработчика довольно очевиден

Бывшего технического директора Rockstar спросили почему серия Grand Theft Auto долго обходилась без многопользовательского режима вплоть до GTA IV на что тот дал довольно ожидаемый ответ.

Об Вермель любит делиться на странице в соцсети X (бывший твитер) различными историями из своей долгой карьеры, а на этот раз создатель культовых частей GTA ответил на интересный вопрос подписчика.

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Бывший сотрудник Rockstar Games, который работал над GTA 3 как один из двух технических директоров, рассказал, что культовая игра планировалась к выпуску с многопользовательским режимом.

Разработчик как раз работал над кодом мультиплеера до того, как его отменили.

По словам Вермеля, поскольку предшественница GTA 3 имела этот режим, то разработчики изначально планировали нечто подобное и в продолжении. Несмотря на то, что "базовый геймплей работал", Rockstar решили отказаться от этой идеи, поскольку сроки поджимали, а "слишком много нужно было сделать".

Кроме того, Об рассказал, что подобная ситуация произошла и при разработке Vice City. А на то время, когда выходил San Andreas, тогдашнее поколение консолей подходило к завершению своего цикла, и у разработчиков было мало стимулов вносить ключевые изменения в уже рабочую схему.

Все изменилось с GTA IV, поскольку Rockstar Games заблаговременно наняли "достаточное количество кодеров и дизайнеров уровней", чтобы создать многопользовательский онлайн-режим.