Напівоголений батько кіберспортсмена "завітав" на офіційну трансляцію RMR-турніру з CS:GO

Нещодавно відбувся матч з CS:GO між професійними командами Bad News Bears та EXTREMUM. Щоправда, обговорюють всі не результат цього поєдинку, а одну комічну ситуацію з нього.

Напевно, всі шанувальники змагального CS:GO знають, що майже у всіх регіонах розпочалися RMR-турніри. Наприклад, європейський Flashpoint запам'ятається фанатам "прекрасною" організацією, а північноамериканський cs_summit до цього часу особливо й не відзначався, хоча є дві достатньо цікаві події.

До теми Перегравати будемо: організатори скандального турніру Flashpoint Season 3 знову "відзначилися"

Головними героями першої такої історії стали гравці дуже відомої команди Evil Geniuses, яка ще у вересні 2020 року займала перше місце в рейтингу HLTV. Річ у тім, що така статусна організація безславно вилетіла з турніру вже після двох матчів. Загалом цей склад виступає зараз дуже слабко, хоча, можливо, їм просто потрібно більше часу для того, щоб зігратися.

Друга подія також пов'язана з командою, яка покинула турнір після двох зустрічей. Щоправда, дуже відомим колектив Bad News Bears важко назвати, хоча він й займає 40 місце в рейтингу HLTV. Саме у матчі цієї команди з EXTREMUM відбулася ситуація, яка зараз активно обговорюється у спільноті гравців у Counter-Strike: Global Offensive. Одразу варто відзначити, що змагання проходило в онлайні, але турнірний оператор мав доступ до вебкамер.

На самому старті першої ж мапи (Inferno) до Гейба "Spongey" Грейнера зайшов у кімнату його батько. Він вирішив принести своєму синові поїсти, хоча, напевно, трохи й запізнився. Щоправда, мережу вразила навіть не така турбота, а вигляд чоловіка. Він був в одних шортах, а його оголений торс потрапив в об'єктив вебкамери Spongey, тому чоловік засвітився на офіційній трансляції. Їсти кіберспортсмен не став, а його батько дуже швидко покинув кімнату.

Коментаторів та глядачів трансляції цей кумедний випадок дуже розсмішив, а батько Spongey миттєво став справжньою зіркою мережі. Загалом користувачі похвалили чоловіка за таку турботу, а оригінальний кліп вже зібрав понад 150 тисяч переглядів. Напевно, у ситуацію Spongey потрапляло чимало геймерів, бо вона достатньо життєва. Щоправда, навіть така своєрідна допомога не допомогла колективу Bad News Bears, а той матч вони програли команді EXTREMUM з рахунком 0:2.

Кумедна ситуація з матчу між Bad News Bears та EXTREMUM – відео