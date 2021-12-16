Наскільки добре ви пам'ятаєте відеоігри, які вийшли у 2021 році: тест для геймерів

За останній рік вийшло чимало цікавих відеоігор. Напевно, з найкращими новими проєктами знайомі майже всі геймери. Пропонуємо вам пройти тест і дізнатися, як добре ви пам'ятаєте ці ігри.

2021 рік навряд чи можна назвати знаковим або проривним для ігрової індустрії. Відсутність дуже гучних релізів та постійні зміни дат виходу вже стали звичним явищем у цій сфері. Були й масштабні провали, в яких особливо відзначилися автори Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Battlefield 2042 та eFootball 2022.

Рекомендуємо Найкраща гра року, масштабні анонси та виступи зірок: підсумки The Game Awards 2021

Та не можна цей рік назвати зовсім провальним для геймерів. Розробники таки презентували хороші відеоігри, які точно запам'ятаються гравцям надовго. Зокрема, прекрасний кооперативний проєкт It Takes Two, нова гра від української студії Frogwares, чергове перевидання Skyrim від Тодда Говарда та чимало інших приємних новинок.

Перед Новим роком пропонуємо вам перевірити свої знання про відеоігри. Впевнені, що геймери, які стежать за новинами у цій сфері, з легкістю отримають високі результати. І пам'ятайте, правильним є лише один із запропонованих варіантів.