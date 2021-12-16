2021 год вряд ли можно назвать знаковым или прорывным для игровой индустрии. Отсутствие громких релизов и постоянные изменения дат выхода уже стали привычным явлением в этой сфере. Были и масштабные провалы, в которых особенно отличились авторы Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Battlefield 2042 и eFootball 2022.

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Но нельзя этот год назвать совсем провальным для геймеров. Разработчики таки представили хорошие видеоигры, которые точно запомнятся игрокам надолго. В частности, прекрасный кооперативный проект It Takes Two, новая игра от украинской студии Frogwares, очередное переиздание Skyrim от Тодда Говарда и многие другие приятные новинки.

Перед Новым годом предлагаем проверить свои знания о видеоиграх. Уверены, что геймеры, которые следят за новостями в этой сфере, с легкостью получат высокие результаты. И помните, правильным является только один из предложенных вариантов.