Diablo 4 впевнено наближається до свого релізу, традиційно даючи шанувальникам поринути у світ гри трохи раніше у рамках бета-тестувань.

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Таким чином, за кілька днів протягом місяця, геймери мали змогу пройти весь Перший акт і дослідити локацію Fractured Peaks.

Одначе, територія доступна в беті – це лише одна з п'яти зон, які входять до Sanctuary – масштабного світу, де й розгортаються події Diablo 4.

До того ж виявилося, що Fractured Peaks – це одна з найменших локацій з цієї п'ятірки, що наочно показав твіт редактора Windows Central Джеза Кордена.

Виділений регіон бети на карті гри / Фото з твітеру

На зображенні видно яку малу частину світу гри дали дослідити геймерам в беті.

При цьому, маленькою її можна назвати лише у порівнянні, адже вам знадобиться від 4 до 12 годин, щоб пройти Перший акт і досягти 25 рівня залежно від того, скільки побічного контенту ви при цьому поглинете, скільки разів помрете та як швидко проходите через діалоги та кінематографічні вставки.

Усе це натякає на повну тривалість кампанії, яка ще точно невідома, але вже можна припустити, що вона буде десь у п'ять разів більшою, якщо масштабувати її пропорційно до карти.

Нагадаємо, що повний реліз Diablo 4 відбудеться 6 червня 2023 року для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One та Xbox Series.