Diablo 4 уверенно приближается к своему релизу, традиционно давая поклонникам погрузиться в мир игры чуть раньше в рамках бета-тестирования.

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Таким образом, за несколько дней в течение месяца, геймеры имели возможность пройти весь Первый акт и исследовать локацию Fractured Peaks.

Однако территория доступная в бете – это лишь одна из пяти зон, входящих в Sanctuary – масштабный мир, где и разворачиваются события Diablo 4.

К тому же оказалось, что Fractured Peaks – это одна из самых маленьких локаций из этой пятерки, что наглядно показал твит редактора Windows Central Джеза Кордена.

Выделенный регион беты на карте игры / Фото с твиттера

На изображении видно какая малая часть мира игры была дана на исследование геймерам в бете.

При этом маленькой ее можно назвать только в сравнении, ведь вам понадобится от 4 до 12 часов, чтобы пройти Первый акт и достичь 25 уровня в зависимости от того, сколько побочного контента вы при этом поглотите, сколько раз умрете и как быстро проходите через диалоги и кинематографические вставки.

Все это намекает на полную продолжительность кампании, которая еще точно неизвестна, но уже можно предположить, что она будет в пять раз больше, если масштабировать ее пропорционально карте.

Напомним, что полный релиз Diablo 4 состоится 6 июня 2023 года для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series.