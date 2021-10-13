Наступник Left 4 Dead чи чергова гра із зомбі: критики та геймери вже оцінили Back 4 Blood

Геймери та критики вже встигли оцінити відеогру Back 4 Blood. Загалом цей проєкт їм сподобався, щоправда, не варто розраховувати на революцію в класичній формулі Left 4 Dead.

Вчора ввечері відбувся реліз відеогри Back 4 Blood від розробників зі Turtle Rock Studios. Гра вийшла на PC, PlayStation, Xbox, а також одразу доступна всім передплатникам сервісу Xbox Game Pass. Раніше ми вже розповідали про цей проєкт, а тому сьогодні пропонуємо ознайомитися з першими оцінками.

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Отже, загалом критики досить тепло зустріли цю нову відеогру. На агрегаторі рецензій Opencritic, де немає розподілу за платформами, у гри Back 4 Blood зараз 78 балів зі 100 (36 оглядів), а рекомендують її одразу 84% критиків. А на платформі Metacritic у цієї відеогри наступні оцінки:

Також зіграти в нову відеогру вже встигло й чимало користувачів сервісу Steam. Вони оцінили новий проєкт Turtle Rock Studios дуже високо – 86% позитивних відгуків (понад 2 тисячі рецензій). Критики та геймери хвалять відеогру за класичний та веселий кооператив, цікаву кампанію, дизайн мап, механіку стрільби, а також систему карток, яка урізноманітнює ігровий процес. А от критикують гру за проблеми зі штучним інтелектом та балансом, структуру рівнів, яка постійно повторюється, деякі технічні недоліки та систему прогресу (вже пообіцяли виправити).

Загалом геймери та критики сходяться на думці, що гру Back 4 Blood можна дійсно називати наступником серії Left 4 Dead. Але воно й недивно, бо працювали над відеогрою ті самі розробники, а тому можна написати, що своєрідне відродження серії вдалося. Загалом автори змогли не лише повторити свою формулу, а й трохи її покращити, щоправда, на революцію в ній не варто розраховувати.

Релізний трейлер відеогри Back 4 Blood: відео