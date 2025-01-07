Деталі

Після всіх цих складних відборів у DreamLeague S25 урешті залишиться 16 команд, які будуть змагатися за головний приз у розмірі 300 000 доларів. Загальний же призовий фонд становить 1 мільйон доларів. У минулому сезоні на турнірі можна було побачити українську команду Palianytsia, але цього разу її не буде. Натомість на участь претендують NAVI Junior та Passion.UA, а також основна команда Natus Vincere з Dota 2, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

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Закритий кваліфікаційний турнір розпочнеться 9 січня і триватиме до 11 січня в онлайн-форматі. У кожній кваліфікації візьмуть участь вісім команд, а переможці забезпечать собі місця в головній події, котра розпочнеться 16 лютого й триватиме до 2 березня 2025 року.

Західна Європа. 3 переможці з цього списку відправляться на DreamLeague:

  • Gaimin Gladiators
  • NAVI Junior
  • AVULUS
  • Tundra Esports
  • OG
  • Passion.ua
  • Virtus.pro
  • 9Pandas
  • Asakura

Східна Європа. 2 переможці візьмуть участь в основному турнірі:

  • Team Spirit
  • L1GA TEAM
  • Natus Vincere (основна команда)
  • 1WIN Team
  • One Move
  • Team Türkiye
  • Jigglin

Північна Америка. 1 переможець:

  • Shopify Rebellion
  • Apex Genesis
  • Meant 2 Be
  • TiltedBoys
  • IRON CLAN
  • Get Rekt
  • SkyWalkers
  • Entropia Esport

Південна Америка. 1 переможець:

  • Heroic
  • M80
  • FUSION
  • Perro Negro
  • Hokori
  • Team Waska
  • Fantasy Gaming
  • Infamous

Південно-Східна Азія. 2 переможці:

  • BOOM Esports
  • Talon Esports
  • Aurora Gaming
  • TheMongolz
  • Execration
  • Team Essence
  • Kukuys
  • Yangon Galacticos

Китай. 2 переможці:

  • Yakult‘s brothers
  • Xtreme Gaming
  • Titan
  • Spiky Gaming
  • ToLight TEAM
  • Tidebound
  • Ascent Esports
  • Crocodile

MESWA. 1 переможець:

  • Nigma Galaxy
  • Winter Bear
  • Advance Esports
  • Kodiak Bear
  • Wolf Warriors
  • Chimera
  • The Covenant
  • Winners

Як уже повідомили на офіційному сайті NAVI, основна команда розпочне виступ у кваліфікації з гри проти команди 9Pandas. З ким гратимуть інші команди, наразі невідомо.