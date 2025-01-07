Деталі
Після всіх цих складних відборів у DreamLeague S25 урешті залишиться 16 команд, які будуть змагатися за головний приз у розмірі 300 000 доларів. Загальний же призовий фонд становить 1 мільйон доларів. У минулому сезоні на турнірі можна було побачити українську команду Palianytsia, але цього разу її не буде. Натомість на участь претендують NAVI Junior та Passion.UA, а також основна команда Natus Vincere з Dota 2, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.
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Закритий кваліфікаційний турнір розпочнеться 9 січня і триватиме до 11 січня в онлайн-форматі. У кожній кваліфікації візьмуть участь вісім команд, а переможці забезпечать собі місця в головній події, котра розпочнеться 16 лютого й триватиме до 2 березня 2025 року.
Західна Європа. 3 переможці з цього списку відправляться на DreamLeague:
- Gaimin Gladiators
- NAVI Junior
- AVULUS
- Tundra Esports
- OG
- Passion.ua
- Virtus.pro
- 9Pandas
- Asakura
Східна Європа. 2 переможці візьмуть участь в основному турнірі:
- Team Spirit
- L1GA TEAM
- Natus Vincere (основна команда)
- 1WIN Team
- One Move
- Team Türkiye
- Jigglin
Північна Америка. 1 переможець:
- Shopify Rebellion
- Apex Genesis
- Meant 2 Be
- TiltedBoys
- IRON CLAN
- Get Rekt
- SkyWalkers
- Entropia Esport
Південна Америка. 1 переможець:
- Heroic
- M80
- FUSION
- Perro Negro
- Hokori
- Team Waska
- Fantasy Gaming
- Infamous
Південно-Східна Азія. 2 переможці:
- BOOM Esports
- Talon Esports
- Aurora Gaming
- TheMongolz
- Execration
- Team Essence
- Kukuys
- Yangon Galacticos
Китай. 2 переможці:
- Yakult‘s brothers
- Xtreme Gaming
- Titan
- Spiky Gaming
- ToLight TEAM
- Tidebound
- Ascent Esports
- Crocodile
MESWA. 1 переможець:
- Nigma Galaxy
- Winter Bear
- Advance Esports
- Kodiak Bear
- Wolf Warriors
- Chimera
- The Covenant
- Winners
Як уже повідомили на офіційному сайті NAVI, основна команда розпочне виступ у кваліфікації з гри проти команди 9Pandas. З ким гратимуть інші команди, наразі невідомо.