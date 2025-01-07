PassionUA та дві команди NAVI отримали запрошення на важливий турнір

Відкриті відбіркові турніри на DreamLeague Season 25 офіційно завершені, а це означає, що тепер ми знаємо всіх учасників закритих кваліфікацій для Китаю, Південно-Східної Азії, Північної та Південної Америки, регіону MESWA, а також Західної та Східної Європи. Ігри пройдуть повністю онлайн з 9 по 11 січня. Natus Vincere, NAVI Junior і Passion.UA отримали запрошення.

Деталі

Після всіх цих складних відборів у DreamLeague S25 урешті залишиться 16 команд, які будуть змагатися за головний приз у розмірі 300 000 доларів. Загальний же призовий фонд становить 1 мільйон доларів. У минулому сезоні на турнірі можна було побачити українську команду Palianytsia, але цього разу її не буде. Натомість на участь претендують NAVI Junior та Passion.UA, а також основна команда Natus Vincere з Dota 2, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

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Закритий кваліфікаційний турнір розпочнеться 9 січня і триватиме до 11 січня в онлайн-форматі. У кожній кваліфікації візьмуть участь вісім команд, а переможці забезпечать собі місця в головній події, котра розпочнеться 16 лютого й триватиме до 2 березня 2025 року.

Західна Європа. 3 переможці з цього списку відправляться на DreamLeague:

Gaimin Gladiators

NAVI Junior

AVULUS

Tundra Esports

OG

Passion.ua

Virtus.pro

9Pandas

Asakura

Східна Європа. 2 переможці візьмуть участь в основному турнірі:

Team Spirit

L1GA TEAM

Natus Vincere (основна команда)

1WIN Team

One Move

Team Türkiye

Jigglin

Північна Америка. 1 переможець:

Shopify Rebellion

Apex Genesis

Meant 2 Be

TiltedBoys

IRON CLAN

Get Rekt

SkyWalkers

Entropia Esport

Південна Америка. 1 переможець:

Heroic

M80

FUSION

Perro Negro

Hokori

Team Waska

Fantasy Gaming

Infamous

Південно-Східна Азія. 2 переможці:

BOOM Esports

Talon Esports

Aurora Gaming

TheMongolz

Execration

Team Essence

Kukuys

Yangon Galacticos

Китай. 2 переможці:

Yakult‘s brothers

Xtreme Gaming

Titan

Spiky Gaming

ToLight TEAM

Tidebound

Ascent Esports

Crocodile

MESWA. 1 переможець:

Nigma Galaxy

Winter Bear

Advance Esports

Kodiak Bear

Wolf Warriors

Chimera

The Covenant

Winners

Як уже повідомили на офіційному сайті NAVI, основна команда розпочне виступ у кваліфікації з гри проти команди 9Pandas. З ким гратимуть інші команди, наразі невідомо.