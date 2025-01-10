Команду NAVI з Counter-Strike 2 дивилися найбільше з усіх у 2024 році

Сервіс Esports Charts, який відслідковує різноманітні кіберспортивні показники, назвав Natus Vincere найпопулярнішою командою з Counter-Strike 2 у 2024 році. NAVI отримала найбільше сумарних годин переглядів від шанувальників з усього світу. Точна статистика – далі.

Знову перші

Попри те, що NAVI просіли на третє місце у рейтингу команд HLTV після програшу на Perfect World Shanghai Major 2024, команда стала лідером у популярності, зібравши 64,85 мільйона годин переглядів. Цьому, ймовірно, сприяли перемоги на IEM Rio 2024, PGL Major Copenhagen 2024, а також на івенті Кубка світу з кіберспорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Esports Charts.

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NAVI дійсно вже давно стала однією з найбільш упізнаваних команд у кіберспорті, і не лише в Counter-Strike. Команда залишається єдиною серед усіх, хто кваліфікувався на всі мейджори з CS:GO та Counter-Strike 2. Відколи Esports Charts почали реєструвати дані про глядацьку аудиторію у 2017 році, станом на листопад 2024 року NAVI посідає п'яте місце серед кіберспортивних організацій, за якими найбільше стежать.

На другому місці за переглядами у 2024 році опинилися G2 Esports . Вона набрала 60,11 мільйона годин переглядів. Серед досягнень цієї європейської кіберспортивної організації – перемога на BLAST Premier: World Final, перемога на IEM Dallas 2024 та осінньому фіналі BLAST Premier 2024.

. Вона набрала 60,11 мільйона годин переглядів. Серед досягнень цієї європейської кіберспортивної організації – перемога на BLAST Premier: World Final, перемога на IEM Dallas 2024 та осінньому фіналі BLAST Premier 2024. На третьому місці – північноамериканська кіберспортивна організація FaZe Clan з 58,41 мільйонами переглядів.

Важливо зазначити, що Esports Charts не враховує глядацьку аудиторію в Китаї. Це пов'язано з тим, що стримінгові сайти в цій країні не публікують пряму статистику глядачів.