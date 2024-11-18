NAVI стартували на Perfect World Shanghai Major 2024 з двох перемог та однієї поразки

Perfect World Shanghai Major 2024 розпочав етап відбору на турнір, який повноцінно стартує 30 листопада 2024 року й триватиме до 15 грудня. Участь візьмуть 24 команди, з яких до боротьби за 1 250 000 доларів допустять лише 16 команд. Українська Natus Vincere – у списку запрошених. Ось як вони грали перші два дні.

День перший

NAVI стартувала на RMR у групі A. Команда спочатку перемогла британську Fnatic на карті Inferno з результатом 13:9, а потім на тій же карті обіграла чеську SINNERS з результатом 13:5, повідомляє 24 Канал.

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Для того, щоб вийти на мейджор, команда повинна отримати три перемоги. Три поразки означають негайний виліт. Тож на наступну гру всі покладали величезні надії.

День другий

У понеділок, 18 листопада, відбувся матч Natus Vincere проти MOUZ. На жаль, цього разу українська команда програла, бувши за крок до швидкої кваліфікації.

Карта Mirage принесла Natus Vincere перемогу – 13:4.

Перший програш відбувся на Dust – 8:13.

У фіналі команди грали на Inferno, щоб визначити, хто ж вийде переможцем. NaVi програли першу половину карти з рахунком 3:9. Попри те, що далі вони дещо відігралися, все ж це не допомогло їм отримати першість у цій серії матчів. Карта закінчилася рахунком 7:13 на користь MOUZ.

MOUZ, які вже виграли до цього два рази, таким чином забезпечили собі місце на Perfect World Shanghai Major 2024.

Нагадаємо, в команді Natus Vincere:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна).

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва).

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія).

Міхай "iM" Іван (Румунія).

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна).

Тренер Андрій "B1ad3" Городенський (Україна).

Команда, яка займе перше місце, забере 500 000 доларів США. Для другого місця зарезервували 170 000 доларів, а третє місце отримає 80 000 доларів.