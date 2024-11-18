NAVI стартували на Perfect World Shanghai Major 2024 з двох перемог та однієї поразки
Perfect World Shanghai Major 2024 розпочав етап відбору на турнір, який повноцінно стартує 30 листопада 2024 року й триватиме до 15 грудня. Участь візьмуть 24 команди, з яких до боротьби за 1 250 000 доларів допустять лише 16 команд. Українська Natus Vincere – у списку запрошених. Ось як вони грали перші два дні.
День перший
NAVI стартувала на RMR у групі A. Команда спочатку перемогла британську Fnatic на карті Inferno з результатом 13:9, а потім на тій же карті обіграла чеську SINNERS з результатом 13:5, повідомляє 24 Канал.
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Для того, щоб вийти на мейджор, команда повинна отримати три перемоги. Три поразки означають негайний виліт. Тож на наступну гру всі покладали величезні надії.
День другий
У понеділок, 18 листопада, відбувся матч Natus Vincere проти MOUZ. На жаль, цього разу українська команда програла, бувши за крок до швидкої кваліфікації.
- Карта Mirage принесла Natus Vincere перемогу – 13:4.
- Перший програш відбувся на Dust – 8:13.
- У фіналі команди грали на Inferno, щоб визначити, хто ж вийде переможцем. NaVi програли першу половину карти з рахунком 3:9. Попри те, що далі вони дещо відігралися, все ж це не допомогло їм отримати першість у цій серії матчів. Карта закінчилася рахунком 7:13 на користь MOUZ.
MOUZ, які вже виграли до цього два рази, таким чином забезпечили собі місце на Perfect World Shanghai Major 2024.
Нагадаємо, в команді Natus Vincere:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна).
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва).
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія).
- Міхай "iM" Іван (Румунія).
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна).
- Тренер Андрій "B1ad3" Городенський (Україна).
Команда, яка займе перше місце, забере 500 000 доларів США. Для другого місця зарезервували 170 000 доларів, а третє місце отримає 80 000 доларів.Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!