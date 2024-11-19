NAVI проходять до Perfect World Shanghai Major, здобувши три перемоги на відборі

Українська команда Natus Vincere забезпечила собі місце на турнірі Perfect World Shanghai Major. Гравці перемогли Fnatic, SINNERS і SAW. Сьогоднішні матчі FaZe проти Fnatic і Falcons проти GamerLegion показали, на якій позиції в турнірній таблиці розташуються NAVI.

Де зараз NAVI

Зустріч Natus Vincere з португальською командою SAW закінчилася рахунком 2:0 на користь українців. Вже сам цей факт забезпечив перехід до фінальних стадій турніру, оскільки умовою для цього є три перемоги, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

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Сьогодні, 19 листопада, Falcons грали з GamerLegionс. Перша команда, в якій зараз перебуває українець Олександр Костильєв, відомий як s1sple, програла. Якби вона та FaZe виграли свої матчі, тоді Natus Vincere довелося б зіграти ще один матч.

Однак тепер відомо, що NAVI потрапляють прямо до Elimination Stage мейджора. Повний список усіх учасників цієї стадії ще невідомий. SAW наразі не вибула з турніру й продовжить на Opening Stage – трохи далі від омріяного фіналу.

Після гри з SAW Юстинас "jL" Лекавічус заявив, що команда, на жаль, не в найкращій формі почала турнір, але матиме трохи часу на тренування, поки закінчиться етап відборів і команди дійдуть до Elimination Stage.

У нас не було багато часу, не було ефективності. У нас були деякі проблеми на тренувальному таборі,

– каже jL.

Імовірно, цим він натякав на той факт, що на другий день RMR команда програла одну гру проти MOUZ. Хай там як, але цей програш не змін перешкодити NAVI потрапити до фіналу.

Нагадаємо, в команді Natus Vincere:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна).

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва).

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія).

Міхай "iM" Іван (Румунія).

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна).

Тренер Андрій "B1ad3" Городенський (Україна).

Команда, яка займе перше місце, забере 500 000 доларів США. Для другого місця зарезервували 170 000 доларів, а третє місце отримає 80 000 доларів.