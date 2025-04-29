Natus Vincere відвойовують позиції в глобальному рейтингу команд HLTV

Natus Vincere піднялись у світовому рейтингу команд HLTV після того, як деякий час невпинно спускалися з першого місця все далі вниз. У цьому матеріалі згадуємо, як коливався рейтинг NAVI, та оновлюємо інформацію щодо поточних позицій однієї з найкращих команд світу з Counter-Strike 2.

Яке місце зараз займає Natus Vincere

Портал HLTV оновив свій глобальний рейтинг найкращих команд світу з Counter-Strike 2. Український колектив Natus Vincere піднявся на одну сходинку й тепер посідає четверте місце. Це невелике, але важливе зрушення для команди, яка останні місяці переживала серйозний спад, пише 24 Канал.

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Лідером рейтингу залишаються французи з Team Vitality , на другому місці – Team Spirit, третє посідає MOUZ.

, на другому місці – Team Spirit, третє посідає MOUZ. У тридцятку кращих повернулася ще одна українська команда – B8 . Вона піднялася на чотири позиції й тепер займає 28 місце.

. Вона піднялася на чотири позиції й тепер займає 28 місце. Passion UA теж покращила свої результати, злетівши одразу на 27 позицій – тепер вона на 81 місці.

Ще на початку квітня ситуація для NAVI виглядала менш обнадійливою. Тоді команда вкотре втратила позиції в рейтингу HLTV, опустившись на п’яте місце. Це стало наслідком результатів на турнірі BLAST Open Spring 2025, де NAVI програли Team Spirit буквально за крок до фіналу, а також того, що організація Aurora купила команду Eternal Fire, яка до цього була п'ятою. Судячи з усього, об'єднання їхніх результатів підняло команду в списку. До цього NAVI вже втрачали позиції після невдалого виступу на Perfect World Shanghai Major 2024. Тоді команда спочатку опустилася з першого місця на друге, а згодом – на третє.

Нагадаємо, Natus Vincere утримували лідерство в рейтингу HLTV протягом 11 тижнів поспіль. Це досягнення було важливим не лише з погляду престижу, а й для репутації: місце в списку HLTV впливає на запрошення на турніри, видимість команди в кіберспортивній екосистемі та її загальну популярність. Сам рейтинг формується на основі результатів команд на міжнародних турнірах і є одним з головних орієнтирів для індустрії, поруч із власним рейтингом Valve.

Попри труднощі, NAVI залишаються однією з найвідоміших кіберспортивних організацій світу. За підсумками 2024 року їхню команду з CS2 назвали найпопулярнішою серед глядачів – вона набрала 64,85 мільйона годин переглядів, обігнавши FaZe Clan. Уся організація Natus Vincere, що об’єднує 16 команд у різних дисциплінах, посіла п’яте місце серед найпопулярніших кіберспортивних клубів світу з 571 мільйоном годин перегляду.