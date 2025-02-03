Що кажуть у Natus Vincere

Нагадаємо, в ESL заявили, що NAVI Junior використали баг близько 115 разів і потрапили до категорії "систематичне зловживання". Перевершили українців тільки 9Pandas, які скористалися багом близько 160 разів. На третьому місці – Aurora Gaming, для якої нарахували 50 випадків. Інші команди користувалися багом значно менше, тому організатори вирішили, що лише ці три команди повинні вилетіти з турніру, повідомляє 24 Канал з посиланням на CyberScore. Це не сподобалося ні шанувальникам, ні самим командам.

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Представники українського клубу заявили, що рішення ESL дискваліфікувати NAVI Junior через використання багу Smoke of Deceit видається несправедливим. Вони зазначили, що десятки команд використовували цей баг, але покарання торкнулося не всіх.

Вчора стало відомо про рішення ESL дискваліфікувати склад NAVI Junior із кваліфікації на ESL One Raleigh 2025 внаслідок проведеного розслідування використання нашими гравцями смок-баґу. Нашу команду було визнано більш винною, ніж інші 30 команд, які застосовували цей баґ у кваліфікаціях в усіх регіонах,

– написали NAVI у своєму телеграм-каналі.

Тут варто зазначити, що в заяві ESL згадується не 30, а лише 13 команд, які зловживали помилкою предмета Smoke of Deceit. Крім того, покарання торкнулося ще двох команд у вигляді дискваліфікації та штрафних санкцій під час наступних ігор для інших. Однак зрозуміло, що представники NAVI мають на увазі, що якщо ESL вважає цей баг незаконним, то в такому разі навіть одиночне використання повинно каратися однаково для всіх.

"Перед початком кваліфікації адміни ESL не попередили про заборону використання цього баґу, що й спричинило його масове застосування. Наприклад, під час минулої кваліфікації на PGL Wallachia, адміни турнірного оператора PGL заздалегідь проінформували команди про неприпустимість використання смок-баґу. За нашою інформацією, турнір відбувся без зловживань баґом", – йдеться далі в заяві.

При цьому NAVI також підкреслила, що ESL була більш поблажливою до інших команд, таких як Tundra Esports і Team Spirit: "Як з'ясувалося, використання баґу все ж дозволене, але лише обмежено – і якщо ти Tundra чи Spirit".

Схожу думку раніше висловив Патрик Боніфаціо з видання Hotspawn. Він назвав рішення несправедливим і заявив: "По суті, вони кажуть, що порушувати правила "трохи" – це нормально, але якщо ви робите це частіше, ніж їм хотілося б, то вас дискваліфікують. Команди, які потрапили в категорію помірних і незначних порушень, так само винні, як NAVI Junior, 9Pandas і Aurora Gaming".

Він наголошує, що для отримання переваги над суперником достатньо лише одного успішного використання помилки. Тому той факт, що деякі команди зловживали багом менше, ніж інші, "не змінює його потенційного впливу".

Очевидно, що ESL просто не хотіла вбивати ажіотаж навколо ESL One Raleigh, дискваліфікуючи улюблені команди фанатів, такі як Tundra і Secret, навіть якщо це було зроблено ціною змагальної чесності. Це хрестоматійне визначення фаворитизму та упередженості, і це просто набагато гірший варіант,

– додав Боніфаціо.

Нагадаємо, до категорії "Помірне зловживання", де було зафіксовано періодичне використання помилки, потрапила також Passion UA, тоді як основна команда Natus Vincere опинилася в групі "Незначні зловживання", де зафіксовано лише один-два випадки.

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