Результати

Нагадаємо, епопея з використанням багу почалася з того, що NAVI Junior дискваліфікували з One Raleigh 2025, коли їхні суперники з AVULUS поскаржилися на зловживання. ESL підтвердили використання цієї помилки і прийняли відповідне рішення. Дуже швидко користувачі виявили, що шахраювало значно більше команд і звинуватили ESL в упередженості. 23 січня вони назвали такі команди, як Team Spirit і Tundra Esports. Організатор почав власне розслідування, а в мережі тим часом полетіли нові звинувачення на адресу ще трьох колективів – Talon Esports, L1GA Team і 1WIN. Тепер, коли перевірка повністю завершена, дошка ганьби поповнилася ще кількома назвами, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ESL.

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За даними звіту, у регіональних відбіркових турнірах багом зловживали 13 команд. ESL розділила їх на категорії відповідно до того, наскільки частим було використання помилки.

Наприклад, NAVI Junior використали баг близько 115 разів і потрапили до категорії "систематичне зловживання". 9Pandas скористалися багом ще більше – близько 160 випадків. Для Aurora Gaming розслідування нарахувало 50 випадків.

У певні моменти гри принаймні один член команди постійно використовує баг, намагаючись отримати перевагу. Схоже, що це є складовою частиною загального підходу команди до гри в Dota,

– йдеться в заяві.

Ці три команди стали лідерами з використання "димового багу", а тому будуть повністю дискваліфіковані з ESL One Raleigh. Їм на заміну прийдуть їхні суперники, проти яких вони грали свої матчі.

Інші команди, які зловживали менше, будуть оштрафовані в наступних іграх і отримали догану.

Ось команди, які потрапили до категорії "Помірне зловживання", де було зафіксовано періодичне використання помилки:

One Move

Passion UA

Team Secret

Team Spirit

Tundra Esports

Virtus.pro

Winter Bear

Незначні зловживання, де зафіксовано лише один-два випадки:

Natus Vincere (основна команда)

Shopify Rebellion

Wildcard

Існують також допоміжні категорії, такі як "випадкове використання" і "не підозрюється". Такі команди, як Nigma Galaxy та Gaimin Gladiators потрапили до першої категорії, оскільки їхні випадки були визнані непереконливими. Решта 40 команд з решти відбіркових турнірів не використовували баг.

Реакція

Не всі задоволені таким результатом. Видання Hotspawn назвало це рішення "несправедливим".

По суті, вони кажуть, що порушувати правила "трохи" – це нормально, але якщо ви робите це частіше, ніж їм хотілося б, то вас дискваліфікують. Команди, які потрапили в категорію помірних і незначних порушень, так само винні, як NAVI Junior, 9Pandas і Aurora Gaming,

– пише автор статті Патрик Боніфаціо.

На його думку, достатньо одного успішного використання помилки, щоб змінити результат гри з такою великою кількістю змінних, як у Dota 2, і те, що деякі команди зловживали багом менше, ніж інші, "не змінює його потенційного впливу".

"Очевидно, що ESL просто не хотіла вбивати ажіотаж навколо ESL One Raleigh, дискваліфікуючи улюблені команди фанатів, такі як Tundra і Secret, навіть якщо це було зроблено ціною змагальної чесності. Це хрестоматійне визначення фаворитизму та упередженості, і це просто набагато гірший варіант", – додав Боніфаціо.

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