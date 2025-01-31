Результаты

Напомним, эпопея с использованием бага началась с того, что NAVI Junior дисквалифицировали с One Raleigh 2025, когда их соперники из AVULUS пожаловались на злоупотребления. ESL подтвердили использование этой ошибки и приняли соответствующее решение. Очень быстро пользователи обнаружили, что мошенничало значительно больше команд и обвинили ESL в предвзятости. 23 января они назвали такие команды, как Team Spirit и Tundra Esports. Организатор начал собственное расследование, а в сети тем временем полетели новые обвинения в адрес еще трех коллективов – Talon Esports, L1GA Team и 1WIN. Теперь, когда проверка полностью завершена, доска позора пополнилась еще несколькими названиями, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ESL.

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По данным отчета, в региональных отборочных турнирах багом злоупотребляли 13 команд. ESL разделила их на категории в соответствии с тем, насколько частым было использование ошибки.

Например, NAVI Junior использовали баг около 115 раз и попали в категорию "систематическое злоупотребление". 9Pandas воспользовались багом еще больше – около 160 случаев. Для Aurora Gaming расследование насчитало 50 случаев.

В определенные моменты игры по крайней мере один член команды постоянно использует баг, пытаясь получить преимущество. Похоже, что это является составной частью общего подхода команды к игре в Dota,

– говорится в заявлении.

Эти три команды стали лидерами по использованию "дымового бага", а потому будут полностью дисквалифицированы с ESL One Raleigh. Им на замену придут их соперники, против которых они играли свои матчи.

Другие команды, которые злоупотребляли меньше, будут оштрафованы в следующих играх и получили выговор.

Вот команды, которые попали в категорию "Умеренное злоупотребление", где было зафиксировано периодическое использование ошибки:

One Move

Passion UA

Team Secret

Team Spirit

Tundra Esports

Virtus.pro

Winter Bear

Незначительные злоупотребления, где зафиксировано лишь один-два случая:

Natus Vincere (основная команда)

Shopify Rebellion

Wildcard

Существуют также вспомогательные категории, такие как "случайное использование" и "не подозревается". Такие команды, как Nigma Galaxy и Gaimin Gladiators попали в первую категорию, поскольку их случаи были признаны неубедительными. Остальные 40 команд из остальных отборочных турниров не использовали баг.

Реакция на это

Не все довольны таким результатом. Издание Hotspawn назвало это решение "несправедливым".

По сути, они говорят, что нарушать правила "немного" – это нормально, но если вы делаете это чаще, чем им хотелось бы, то вас дисквалифицируют. Команды, которые попали в категорию умеренных и незначительных нарушений, так же виноваты, как NAVI Junior, 9Pandas и Aurora Gaming,

– пишет автор статьи Патрик Бонифацио.

По его мнению, достаточно одного успешного использования ошибки, чтобы изменить исход игры с таким большим количеством переменных, как в Dota 2, и то, что некоторые команды злоупотребляли багом меньше, чем другие, "не меняет его потенциального влияния".

"Очевидно, что ESL просто не хотела убивать ажиотаж вокруг ESL One Raleigh, дисквалифицируя любимые команды фанатов, такие как Tundra и Secret, даже если это было сделано ценой соревновательной честности. Это хрестоматийное определение фаворитизма и предвзятости, и это просто гораздо худший вариант", – добавил Бонифацио.

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