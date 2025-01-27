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Напомним, организаторы турнира One Raleigh 2025 начали проверку, когда фанаты Dota 2 заявили, что NAVI Junior были не единственными, кто прибегнул к хитростям на отборе. В ESL не назвали точных сроков расследования, но заявили, что это займет определенное время, поскольку количество материала, который нужно очень внимательно просмотреть, большое. Распознать использование бага не просто, ведь он заметен только по особым движениям компьютерной мышки, которые фиксируются на записях игр, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

Как все начиналось NAVI Junior дисквалифицировали с ESL One Raleigh 2025

Как теперь сообщил украинский аналитик Алексей Бафадаров, известный в киберспортивном мире под ником Bafik, команды Talon Esports, L1GA Team и 1WIN также воспользовались багом Smoke of Deceit во время отборочного этапа. Доказательства Бафадаров представил в комментариях к объявлению ESL.

В общей сложности он написал пока что три публикации на эту тему. В первом сообщении он говорит о команде Talon Esports, которую ранее не упоминали в этом контексте, затем предоставляет видеодоказательства для L1GA Team и наконец упоминает о 1WIN. Интересно, что последняя ранее выпустила объявление, в котором менеджер заявил, что 1WIN не пользовались "дымовым багом", поскольку вроде бы знали, что ESL считает его мошенничеством. Но Алексей Бафадаров нашёл как минимум 5 моментов, которые доказывают обратное.

Bafik также добавил отдельное заявление: "Еще раз хочу заявить, что я написал личное сообщение ESL и ESLDota2, чтобы помочь им найти все доказательства. Вместо этого ESL просто молчит 2 дня. У меня еще много чего впереди. Я понятия не имею, кого вы пытаетесь прикрыть или что вы делаете в этот момент, поскольку вы не даете никаких обновлений по очень чувствительной теме. То, что вы делаете в эти дни, для меня неприемлемо. Все, что вы сделали – это дисквалифицировали NAVI, не предоставив никаких доказательств, вы не проверили ни одну другую команду по этому вопросу до этого решения".

Бафадаров отмечает, что ESL не сообщили перед турниром об отношении к этой механике, о которой известно уже как минимум год, и которой пользуются многие команды и игроки, если не вообще все. Поэтому другие организаторы отдельно отмечают перед своими турнирами, допускается ли использование "дымового бага", или нет.

Я уже нашел для вас как минимум 7 команд, которые использовали баг несколько раз. И мы продолжаем находить больше каждый день. Вам нужно принять решение о дисквалификации всех команд, которые его использовали, поскольку вы уже дисквалифицировали NAVI за это. И переиграть отборочные без этих команд. Но если вы не хотите быть ПОСТОЯННЫМИ, вы можете переиграть квалификацию со всеми командами,

– пишет Алексей Бафадаров.

Наконец, он добавляет, что Valve уже исправили эту ошибку.

Пока неясно, что будет дальше. ESL продолжает поиски всех случаев использования бага. Турнир One Raleigh 2025 будет проходить в США с 7 по 13 апреля, поэтому есть еще много, чтобы проанализировать все отборочные матчи.

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