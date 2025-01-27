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Нагадаємо, організатори турніру One Raleigh 2025 почали перевірку, коли фанати Dota 2 заявили, що NAVI Junior були не єдиними, хто вдався до хитрощів на відборі. В ESL не назвали точних термінів розслідування, але заявили, що це займе певний час, оскільки кількість матеріалу, який потрібно дуже уважно переглянути, велика. Розпізнати використання багу не просто, адже він помітний лише за особливими рухами комп'ютерної мишки, які фіксуються на записах ігор, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

Як усе починалося NAVI Junior дискваліфікували з ESL One Raleigh 2025

Як тепер повідомив український аналітик Олексій Бафадаров, відомий у кіберспортивному світі за ніком Bafik, команди Talon Esports, L1GA Team і 1WIN також скористалися багом Smoke of Deceit під час відбіркового етапу. Докази Бафадаров представив у коментарях до оголошення ESL.

В цілому він написав поки що три публікації на цю тему. У першому повідомленні він говорить про команду Talon Esports, яку раніше не згадували в цьому контексті, потім надає відеодокази для L1GA Team і нарешті згадує про 1WIN. Цікаво, що остання раніше випустила оголошення, в якому менеджер заявив, що 1WIN не користувалися "димовим багом", оскільки начебто знали, що ESL вважає його шахрайством. Але Олексій Бафадаров знайшов щонайменше 5 моментів, які доводять протилежне.

Bafik також додав окрему заяву: "Ще раз хочу заявити, що я написав приватне повідомлення ESL і ESLDota2, щоб допомогти їм знайти всі докази. Натомість ESL просто мовчить 2 дні. У мене ще багато чого попереду. Я поняття не маю, кого ви намагаєтеся прикрити або що ви робите в цей момент, оскільки ви не даєте жодних оновлень з дуже чутливої теми. Те, що ви робите в ці дні, для мене неприйнятно. Все, що ви зробили — це дискваліфікували NAVI, не надавши жодних доказів, ви не перевірили жодну іншу команду з цього питання до цього рішення".

Бафадаров зазначає, що ESL не повідомили перед турніром про ставлення щодо цієї механіки, про яку відомо вже щонайменше рік, і якою користуються чимало команд і гравців, якщо не взагалі всі. Тому інші організатори окремо зазначають перед своїми турнірами, чи допускається використання "димового багу", чи ні.

Я вже знайшов для вас ЩОНАЙМЕНШЕ 7 команд, які використовували баг кілька разів. І ми продовжуємо знаходити більше кожного дня. Вам потрібно прийняти рішення про дискваліфікацію всіх команд, які його використовували, оскільки ви вже дискваліфікували NAVI за це. І переграти відбіркові без цих команд. Але якщо ви не хочете бути ПОСТІЙНИМИ, ви можете переграти кваліфікацію з усіма командами,

– пише Олексій Бафадаров.

Нарешті, він додає, що Valve уже виправили цю помилку.

Наразі неясно, що буде далі. ESL продовжує пошуки всіх випадків використання багу. Турнір One Raleigh 2025 проходитиме в США з 7 по 13 квітня, тому є ще багато, щоб проаналізувати всі відбіркові матчі.

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