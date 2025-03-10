NAVI отримали пряме запрошення на PGL Astana 2025

Організатор турнірів PGL оприлюднив список запрошених команд, які покликав на свою подію в Астані, Казахстан. Очікується, що захід пройде у травні 2025 року.

Деталі

PGL Astana 2025 пройде з 10 по 18 травня 2025 року на Barys Arena. Турнір збере 16 команд і розіграє між ними 625 000 доларів. Переможець традиційно отримує найбільшу суму з цих коштів – 200 000 доларів. За друге місце передбачено 93 750 доларів, а третє забере 75 000 доларів. Залишок суми розділять між собою інші команди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

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Серед 12 команд, які були напряму запрошені організатором, і не проходитимуть через відбори, є українська Natus Vincere. Решта 4 слоти будуть розіграні під час кваліфікаційних етапів у Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азії.

Крім того, на турнірі повинні з'явитися:

G2

The Mongolz

BIG

GamerLegion

Eternal Fire

MIBR

FURIA

Astralis

paiN

Outsiders

Spirit

Чемпіони Cluj-Napoca 2025 MOUZ, Vitality, FaZe і Liquid є одними з команд, які відхилили запрошення до Астани.

Цікаво, що PGL не вказали NAVI у списку запрошених на PGL Bucharest 2025. Українська команда раніше проігнорувала PGL Cluj-Napoca 2025, який проходив у лютому. Згідно з доступною інформацією, це сталося через невдоволення тим, як PGL розподіляє прибутки з турнірів. Але нещодавно організатор оголосив про кардинальні зміни в розподілі прибутків: рейтингова подія першого рівня PGL Astana 2025 тепер матиме розподіл 50/50 між командами та організаціями.

Великим сюрпризом цього списку є включення G2, Eternal Fire, The MongolZ, FURIA та GamerLegion – п'яти команд, які також візьмуть участь у IEM Dallas. Багато хто очікував, що команди обиратимуть між цими двома заходами, оскільки між ними лише один день. Але тепер бачимо, що вони повинні з'явитись на обох турнірах.