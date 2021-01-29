У 2020 році кіберспорт переживав важкі часи пандемії, проте для української організації NAVI рік видався вдалим, що дозволило їй переміститись на 4 позиції вище в порівнянні з минулим роком. Деталі у матеріалі.

Джерело: EsportCharts

За рік українська організація піднялася з шостого аж на друге місце рейтингу популярності організацій – і в першу чергу завдяки складу по CS: GO.

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Найпопулярніші кіберспортивні організації 2020 року / зображення EsportCharts

Сезон 2020 став для складу NAVI з CS: GO кращим за довгі роки. Колектив Олександра "s1mple" Костилєва рідко опускався нижче четвертого місця на турнірах і до того ж виграв єдиний великий LAN турнір року – IEM Katowice 2020.

Порівняння показників NAVI у 2020 та 2019 роках / зображення EsportCharts

Крім того, команда встановила рекорд російськомовних трансляцій по піковому числу глядачів: за вирішальним матчем IEM на його піку спостерігали понад 380 тисяч фанатів кіберспорту.

Найпопулярніші матчі та турніри складів NAVI / зображення EsportCharts

Ростер з CS: GO майже втричі обійшов склад з Dota 2 по годинах перегляду, але заслуги команди Iceberg і AWF теж складно переоцінити. У 2020 році вони також регулярно займали призові місця, і виграли останній великий турнір року в регіоні Європи/СНД – OGA Dota PIT Season 4.

Проте все ж саме склад з CS: GO є основним рушієм популярності організації, про що свідчить те що команда Natus Vincere стала найпопулярнішою серед інших складів з CS: GO. Доходило навіть до того, що найпопулярнішими матчами деяких турнірів ставали не фінальні ігри, а, наприклад, зустрічі NAVI з суперниками в перших раундах плей-офф. І хоча кінцівка сезону у команди вийшла не найвдалішою, вона все одно безперечно стала найголовнішою командою року в дисципліні – принаймні за статистикою.

Найпопулярніші колективи в дисципліні CS: GO / зображення EsportCharts

Також стала відомою частка глядачів, що цікавляться командою NAVI з загальної кількості глядачів певних дисциплін. Для цього EsportsCharts підрахували відсоток аудиторії, яка витратила на перегляд як мінімум 1/3 часу від всіх матчів в кожній дисципліні. Виходить, що 22,6% зі всіх шанувальників CS: GO на Twitch цікавили матчі саме української організації.

Кор-аудиторія в ключових дисциплінах / зображення EsportCharts

Попри те, що NAVI – найпопулярніша кіберспортивна організація СНД регіону і більшу частину її вболівальників складають глядачі російськомовних трансляцій (43,4% від загальної кількості переглядів) англомовні стріми відстали від російськомовних зовсім трохи – лише на 2%, склавши 41,2% від вибірки. Третьою за популярністю мовою стала португальська, що в першу чергу пояснюється загальною популярністю CS: GO в Бразилії.

Аудиторія NAVI у 2020 році / зображення EsportCharts

Надіємося, що у 2021 році "народжені перемагати" продовжать свій ріст та надалі демонструватимуть впевнену гру у всіх дисциплінах, завойовуючи нових прихильників та втілюючи надії відданих фанатів.