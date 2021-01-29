В 2020 году киберспорт переживал тяжелые времена пандемии, однако для украинской организации NAVI год выдался удачным, что позволило ей переместиться на 4 позиции выше по сравнению с прошлым годом. Детали в материале.

Источник: EsportCharts

За год украинская организация поднялась с шестого на второе место рейтинга популярности организаций – и, в первую очередь, благодаря составу по CS: GO.

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Самые популярные киберспортивные организации 2020 года / изображение EsportCharts

Сезон 2020 стал для состава NAVI по CS: GO лучшим за долгие годы. Коллектив Александра "s1mple" Костылева редко опускался ниже четвертого места на турнирах и к тому же выиграл единственный крупный LAN турнир года – IEM Katowice 2020.

Сравнение показателей NAVI в 2020 и 2019 годах / изображение EsportCharts

Кроме того, команда установила рекорд русскоязычных трансляций по пиковому числу зрителей: за решающим матчем IEM на его пике наблюдали более 380 тысяч фанатов киберспорта.

Самые популярные матчи и турниры составов NAVI / изображение EsportCharts

Ростер по CS: GO почти втрое обошел состав по Dota 2 по часам просмотра, но заслуги команды Iceberg и AWF тоже сложно переоценить. В 2020 году они также регулярно занимали призовые места, и выиграли последний большой турнир года в регионе Европы/СНГ – OGA Dota PIT Season 4.

Однако все же именно состав по CS: GO является основным двигателем популярности организации, о чем свидетельствует то, что команда Natus Vincere стала самой популярной среди других составов по CS: GO. Доходило даже до того, что самыми популярными матчами некоторых турниров становились не финальные игры, а, например, встречи NAVI с соперниками в первых раундах плей-офф. И хотя концовка сезона у команды получилась не самой удачной, она все равно бесспорно стала главной командой года в дисциплине – по крайней мере по статистике.

Самые популярные коллективы в дисциплине CS: GO / изображение EsportCharts

Также стала известна доля зрителей, интересующихся командой NAVI из общего числа зрителей определенных дисциплин. Для этого EsportsCharts подсчитали процент аудитории, которая потратила на просмотр как минимум 1/3 времени от всех матчей в каждой дисциплине. Получается, что 22,6% из всех поклонников CS: GO на Twitch интересовали матчи именно украинской организации.

Кор-аудитория в ключевых дисциплинах / изображение EsportCharts

Несмотря на то, что NAVI – самая популярная киберспортивная организация СНГ региона и большую часть ее болельщиков составляют зрители русскоязычных трансляций (43,4% от общего количества просмотров) англоязычные стримы отстали от русскоязычных совсем немного – всего лишь на 2%, составив 41,2% от выборки. Третьим по популярности языком стал португальский, что в первую очередь объясняется общей популярностью CS: GO в Бразилии.

Аудитория NAVI в 2020 году / изображение EsportCharts

Надеемся, что в 2021 году "рожденные побеждать" продолжат свой рост и в дальнейшем будут демонстрировать уверенную игру во всех дисциплинах, завоевывая новых поклонников и воплощая надежды преданных фанатов.