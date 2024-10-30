NAVI сенсаційно почали BLAST Premier World Final 2024 з поразки та можуть вилетіти з турніру

BLAST Premier World Final 2024 з Counter-Strike 2 розпочався для Natus Vincere зовсім не так, як того очікували гравці та фанати. Наступний матч може стати для команди останнім на турнірі.

Матч відкриття масштабного турніру з CS 2 від BLAST вже подарував глядачам сенсацію, адже найкраща команда у світі за рейтингами HLTV та Valve – NAVI без шансів поступилася Astralis, які лише починають набирати форму в оновленому складі, інформує Games 24.

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Поганий старт може коштувати занадто дорого

BLAST Premier World Final 2024 – останній великий турнір перед Мейджором у Шанхаї.

На ньому 8 кращих команд сезону поборються за головний приз у 500 тисяч доларів. Колектив, якому не пощастить у фіналі, отримає 250 тисяч вічнозелених. Ще стільки ж буде розподілено між 3-8 місцями.

До старту турніру фаворитами змагання вважалася українська організація NAVI, але "народжені перемагати" сенсаційно поступилися у першому ж матчі групового етапу.

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Поєдинок з одвічними суперниками з Astralis, які зараз переживають не найкращі часи, став справжнім жахом для підопічних тренера Андрія Городенського.

Матч пройшов за системою BO3 (3 мапи до 2 перемог), але данському колективу вистачило лише 2 карти аби без особливих проблем розібратися з Natus Vincere.

З рахунком 13:6 на своєму піці Nuke та тими ж 13:6 на виборі суперників – Mirage, саме Astralis крокують далі верхньою сіткою групи A та вже гарантували собі місце в плей-оф BLAST Premier World Final.

Статистика поєдинку / Скриншот з hltv

NAVI ж доведеться боротися за життя на турнірі з "лузером" пари FaZe – MOUZ в матчі, що відбудеться завтра о 8:00 за Києвом.

Якщо Natus Vincere програють цей двобій, то залишать турнір ні з чим.