Матч открытия масштабного турнира по CS 2 от BLAST уже подарил зрителям сенсацию, ведь лучшая команда в мире по рейтингам HLTV и Valve – NAVI без шансов уступила Astralis, которые только начинают набирать форму в обновленном составе, информирует Games 24.

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Плохой старт может стоить слишком дорого

BLAST Premier World Final 2024 – последний крупный турнир перед Мейджором в Шанхае.

На нем 8 лучших команд сезона поборются за главный приз в 500 тысяч долларов. Коллектив, которому не повезет в финале, получит 250 тысяч вечнозеленых. Еще столько же будет распределено между 3-8 местами.

До старта турнира фаворитами соревнования считалась украинская организация NAVI, но "рожденные побеждать" сенсационно оступились в первом же матче группового этапа.

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Поединок с извечными соперниками из Astralis, которые сейчас переживают не лучшие времена, стал настоящим ужасом для подопечных тренера Андрея Городенского.

Матч прошел по системе BO3 (3 карты до 2 побед), но датскому коллективу хватило лишь 2 карты чтобы без особых проблем разобраться с Natus Vincere.

Со счетом 13:6 на своем пике Nuke и теми же 13:6 на выборе соперников – Mirage, именно Astralis шагают дальше по верхней сетке группы A и уже гарантировали себе место в плей-офф BLAST Premier World Final.

Статистика поединка / Скриншот с hltv

NAVI же придется бороться за жизнь на турнире с "лузером" пары FaZe – MOUZ в матче, который состоится завтра в 8:00 по Киеву.

Если Natus Vincere проиграют этот поединок, то покинут турнир ни с чем.