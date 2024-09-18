Каспер Меллер – один из лучших и самых экспрессивных капитанов в истории Counter-Strike неожиданно стал игроком Astralis, сообщили на странице клуба в соцсети X.

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cadiaN воссоединится с "искренними" друзьями

Такой переход удивил всех поклонников киберспорта сразу по нескольким причинам.

Во-первых, cadiaN стал настоящей легендой другой датской организации – HEROIC, в которой провел более 4 лет. За этот период, Каспер неоднократно конфликтовал с Astralis как в игре, так и за ее пределами, поэтому фанаты HEROIC вполне могут рассматривать такой переход как своеобразную измену идеалам.

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Во-вторых, в новом для Меллера коллективе, где он заменит Александра "br0" Бро, играют два его бывших тиммейта – Мартин "stavn" Лунд и Джейкоб "jabbi" Найгард.

Казалось бы, что это только плюс, но интересно то, что именно конфликт с этими двумя игроками в свое время стал причиной ухода cadiaN из команды HEROIC.

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Хотя сейчас, как утверждает сам Каспер, конфликты остались в прошлом.

Мы справились с проблемами, с которыми сталкивались в прошлом, и сегодня мы полностью в согласии. Мы все еще хотим продолжать, разделять то самое тактическое видение, которое было причиной нашего успеха,

– сказал новоиспеченный капитан.

Интересно, что в Astralis Каспер будет выполнять роль капитана, но оставит снайперскую винтовку в прошлом. Основным снайпером команды будет Николай "device" Ридтц, который и передаст обязанности IGL Меллеру.

Сможет ли обновление состава помочь датчанам наконец полноценно вернуться на T1 сцену, покажет только время и грядущие турниры.