Каспер Меллер – один з найкращих та найекспресивніших капітанів в історії Counter-Strike неочікувано став гравцем Astralis, повідомили на сторінці клубу в соцмережі X.

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cadiaN возз'єднається з "щирими" друзями

Такий перехід здивував усіх шанувальників кіберспорту одразу з кількох причин.

По-перше, cadiaN став справжньою легендою іншої данської організації – HEROIC, в якій провів понад 4 роки. За цей період, Каспер неодноразово конфліктував з Astralis як в грі, так і за її межами, тож фанати HEROIC цілком можуть розглядати такий перехід як своєрідну зраду ідеалів.

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По-друге, у новому для Меллера колективі, де він замінить Александра "br0" Бро, грають два його колишніх тіммейти – Мартін "stavn" Лунд та Джейкоб "jabbi" Найгард.

Здавалося б, що це лише плюс, але цікавим є те, що саме непорозуміння з цими двома гравцями свого часу стало причиною відходу cadiaN з команди HEROIC.

Мем про ситуацію, який швидко зробили фанати / Фото з X

Хоча зараз, як стверджує сам Каспер, конфлікти залишилися в минулому.

Ми впоралися з проблемами, з якими стикалися в минулому, і сьогодні ми повністю в злагоді. Ми все ще хочемо продовжувати, поділяти те саме тактичне бачення, яке було причиною нашого успіху,

– сказав новоспечений капітан.

Цікаво, що в Astralis Каспер виконуватиме роль капітана, але залишить снайперську гвинтівку в минулому. Основним снайпером команди буде Ніколай "device" Рідтц, який і передасть обов'язки IGL Меллеру.

Чи зможе оновлення складу допомогти данцям нарешті повноцінно повернутися на T1 сцену, покаже лише час та прийдешні турніри.