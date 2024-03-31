NAVI встановили дивовижний рекорд завдяки виходу у фінал першого Мейджору в Counter-Strike 2

Українська організація NAVI пробилася у фінал першого в історії Мейджору з Counter-Strike 2 – PGL Major Copenhagen, встановивши при цьому неймовірний рекорд.

30 березня 2024 року Natus Vincere у героїчному поєдинку обіграли колектив G2 та вийшли у гранд-фінал PGL Major Copenhagen, повідомляє 24 Канал.

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Матч закінчився 2:1 на користь "народжених перемагати", хоча був вельми напруженим та не обійшовся без додаткових раундів.

Але у підсумку українська організація здобула перемогу на піку суперників – мапі Anubis (16:13) та вирішальному Ancient (13:12), віддавши G2 лишень власний пік, яким стала карта Nuke (7:13).

Цією перемогою NAVI зобов'язані феноменальній грі українського снайпера Ігоря "w0nderful" Жданова та литовському легіонеру Юстінасу "jL" Лекавічусу.

Індивідуальна статистика гравців / Фото з hltv

Отож, Natus Vincere зіграють у першому фіналі Мейджору в історії CS 2, що до того ж робить їх рекордсменами Counter-Strike загалом.

Річ у тому, що "народжені перемагати" вийшли на одноосібне перше місце за кількістю фіналів мейджорів за всю історію професійної сцени шутера Valve.

Раніше вони поділяли цей титул з організацією Ninjas in Pyjamas, які своєю чергою п'ять разів опинялися у гранд-фіналі престижного турніру.

, вирішальний поєдинок проти FaZe Clan очікує на NAVI уже сьогодні,. Україномовну трансляцію можна буде як завжди знайти на каналах студіїна Twitch та YouTube.