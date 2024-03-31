30 марта 2024 года Natus Vincere в героическом поединке обыграли коллектив G2 и вышли в гранд-финал PGL Major Copenhagen, сообщает 24 Канал.
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Матч закончился 2:1 в пользу "рожденных побеждать", хотя был весьма напряженным и не обошелся без дополнительных раундов.
Но в итоге украинская организация одержала победу на пике соперников – карте Anubis (16:13) и решающем Ancient (13:12), отдав G2 только собственный пик, которым стала карта Nuke (7:13).
Этой победой NAVI обязаны феноменальной игре украинского снайпера Игоря "w0nderful" Жданова и литовскому легионеру Юстинасу "jL" Лекавичусу.
Индивидуальная статистика игроков / Фото с hltv
Итак, Natus Vincere сыграют в первом финале Мейджора в истории CS 2, что к тому же делает их рекордсменами Counter-Strike в целом.
Дело в том, что "рожденные побеждать" вышли на сольное первое место по количеству финалов мейджоров за всю историю профессиональной сцены шутера Valve.
Ранее они делили этот титул с организацией Ninjas in Pyjamas, которые в свою очередь пять раз оказывались в гранд-финале престижного турнира.