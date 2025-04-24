NAVI Junior вийшли у плей-оф PGL Wallachia Season 4

Здається, обидві молодіжні команди NAVI Junior зараз показують кращі результати, ніж основні. Принаймні колектив, який грає у Dota 2, як видається, перемагає частіше за своїх "дорослих" колег. Нещодавно вони пройшли кваліфікацію на PGL Wallachia Season 4, а тепер, як ми бачимо, вийшли у плей-оф, претендуючи на солідний приз.

Як це було

Вирішальний матч, який гарантував NAVI Junior місце у плей-оф турніру PGL Wallachia Season 4, пройшов 23 квітня. Команда зустрілася з Falcons, повідомляє 24 Канал з посиланням на NAVI.

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NAVI Junior розпочали груповий етап чемпіонату з двох поразок – від Aurora та BetBoom. Це означало, що більше вони не мають права на помилку: ще одна поразка і вони вилітають. Однак після цього гравці української команди перемогли Talon і Nigma Galaxy.

Останній матч групового етапу виявився надзвичайно напруженим, але заслужену перемогу в ньому здобули саме наші юніори. У підсумку NAVI Junior вийшли до плей-оф турніру,

– йдеться в оголошенні кіберспортивної організації.

Плей-оф чемпіонату вже стартував сьогодні, 24 квітня. NAVI Junior прямо зараз грають проти Team Spirit. Якщо вони переможуть, то далі зустрінуться або з Team Liquid, або з Tundra Esports, залежно від того, хто здобуде перемогу в їхньому поєдинку сьогодні.

Нагадаємо, PGL Wallachia Season 4 триває з 19 по 27 квітня 2025 року в Бухаресті. Це офлайновий турнір, який розігрує 1 мільйон доларів, з яких переможець забирає 300 000 доларів. Для другого місця передбачено 175 000 доларів, а для третього – 120 000 доларів.

Минулий третій сезон основна команда NAVI завершила за 10 місці, здобувши 20 000 доларів. Це означає, що NAVI Junior вже піднялися вище в результатах, ніж колектив Natus Vincere.