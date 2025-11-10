NAVI представили новий склад рівня Junior для Counter-Strike 2

Кіберспортивна організація Natus Vincere остаточно завершила формування свого молодіжного складу з Counter-Strike 2. До команди NAVI Junior приєдналися як найкращі випускники власної академії, так і троє нових європейських талантів. Це поєднання створює перспективну основу для майбутніх змагань і підкреслює стратегію клубу з розвитку молодих гравців.

Хто представлятиме NAVI Junior?

Ядро оновленої команди NAVI Junior склали двоє найкращих випускників проєкту NAVI VISA Academy. Ними стали 17-річний українець Назар "Kodak" Бучма та 16-річний Данило "yoki" Істомін. Їхній перехід до молодіжного складу є логічним продовженням кар'єри в межах структури Natus Vincere та свідчить про ефективність навчальної програми академії, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення NAVI.

Компанію їм склали троє нових гравців віком від 16 до 17 років, яких клуб знайшов за межами своєї системи. Новачками команди стали:

17-річний румунський гравець Міхай-Андрій "satsu" Добрін.

16-річний фін Рене Робін "-R3ZLOO" Рафаель Валленіус.

17-річний чех Давид "FAZERY" Прохазка, який раніше виступав за команду Dark Tigers.

Таким чином, NAVI зібрали повністю інтернаціональну п'ятірку, що дозволить гравцям обмінюватися досвідом різних європейських шкіл Counter-Strike.

Керуватиме молодим колективом досвідчений наставник Міхал "snatchie" Рудзкий. Його підвищили до посади головного тренера NAVI Junior після успішної роботи з командою NAVI Youth.

Сам тренер висловив гордість за зібрану команду та зазначив, що попереду на них чекає багато наполегливої роботи.

Я радий повідомити, що мене підвищили до NAVI Junior! Ми нарешті сформували наш склад, і я дуже пишаюся командою, яку ми створили. Попереду на нас чекає багато важкої роботи, та я щиро вірю, що завдяки відданості та наполегливості ми можемо досягти найвищих результатів, – сказав Рудзкий у своїй заяві.

Своєю головною метою він бачить підготовку кожного гравця до такого рівня, щоб у майбутньому той був готовий представляти основний склад NAVI. Міхал Рудзкий переконаний, що молоді кіберспортсмени мають величезний потенціал, і за умови правильного керівництва та самовіддачі вони зможуть продемонструвати високі результати. Він подякував клубу за довіру та надану можливість, заявивши про готовність розпочати роботу.

Команда вже розпочала активну підготовку до своїх перших професійних турнірів. Наразі гравці зосереджені на тренуваннях та побудові командної взаємодії. Клуб планує поступово знайомити вболівальників з новачками на своєму офіційному YouTube-каналі, присвяченому молодіжному складу з CS2.

Що сталося з попереднім складом?

Нагадаємо, наприкінці червня NAVI опублікували оголошення про продаж тодішнього складу Junior з CS2 попри чудові результати. Організація попрощалася з усіма гравцями, крім Дріна "Makazze" Шакірі, який приєднався до основного складу. Причиною назвали обмеження екосистеми CS, які не дозволяли академічній команді далі розвиватися під тегом NAVI.

Тоді на продаж було виставлено таких гравців:

Дмитро "dem0n" Мірошниченко.

Микита "cmtry" Самольотов.

Дзюгас "dziugss" Степонавічюс.

Аулон "Krabeni" Фазлія.

Тренер Андраш "coolio" Ферчак.

