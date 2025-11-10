NAVI представили новый состав уровня Junior для Counter-Strike 2

Киберспортивная организация Natus Vincere окончательно завершила формирование своего молодежного состава по Counter-Strike 2. К команде NAVI Junior присоединились как лучшие выпускники собственной академии, так и трое новых европейских талантов. Это сочетание создает перспективную основу для будущих соревнований и подчеркивает стратегию клуба по развитию молодых игроков.

Кто будет представлять NAVI Junior?

Ядро обновленной команды NAVI Junior составили двое лучших выпускников проекта NAVI VISA Academy. Ими стали 17-летний украинец Назар "Kodak" Бучма и 16-летний Даниил "yoki" Истомин. Их переход в молодежный состав является логическим продолжением карьеры в рамках структуры Natus Vincere и свидетельствует об эффективности учебной программы академии, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление NAVI.

Компанию им составили трое новых игроков в возрасте от 16 до 17 лет, которых клуб нашел за пределами своей системы. Новичками команды стали:

17-летний румынский игрок Михай-Андрей "satsu" Добрин.

16-летний финн Рене Робин "-R3ZLOO" Рафаэль Валлениус.

17-летний чех Давид "FAZERY" Прохазка, который ранее выступал за команду Dark Tigers.

Таким образом, NAVI собрали полностью интернациональную пятерку, что позволит игрокам обмениваться опытом различных европейских школ Counter-Strike.

Руководить молодым коллективом будет опытный наставник Михал "snatchie" Рудзкий. Его повысили до должности главного тренера NAVI Junior после успешной работы с командой NAVI Youth.

Сам тренер выразил гордость за собранную команду и отметил, что впереди их ждет много упорной работы.

Я рад сообщить, что меня повысили до NAVI Junior! Мы наконец сформировали наш состав, и я очень горжусь командой, которую мы создали. Впереди нас ждет много тяжелой работы, и я искренне верю, что благодаря преданности и настойчивости мы можем достичь высоких результатов, – сказал Рудзкий в своем заявлении.

Своей главной целью он видит подготовку каждого игрока до такого уровня, чтобы в будущем тот был готов представлять основной состав NAVI. Михал Рудзкий убежден, что молодые киберспортсмены имеют огромный потенциал, и при условии правильного руководства и самоотдачи они смогут продемонстрировать высокие результаты. Он поблагодарил клуб за доверие и предоставленную возможность, заявив о готовности начать работу.

Команда уже начала активную подготовку к своим первым профессиональным турнирам. Сейчас игроки сосредоточены на тренировках и построении командного взаимодействия. Клуб планирует постепенно знакомить болельщиков с новичками на своем официальном YouTube-канале, посвященном молодежному составу с CS2.

Что случилось с предыдущим составом?

Напомним, в конце июня NAVI опубликовали объявление о продаже тогдашнего состава Junior из CS2 несмотря на отличные результаты. Организация попрощалась со всеми игроками, кроме Дрина "Makazze" Шакири, который присоединился к основному составу. Причиной назвали ограничения экосистемы CS, которые не позволяли академической команде дальше развиваться под тегом NAVI.

Тогда на продажу были выставлены такие игроки:

Дмитрий "dem0n" Мирошниченко.

Никита "cmtry" Самолетов.

Дзюгас "dziugss" Степонавичюс.

Аулон "Krabeni" Фазлия.

Тренер Андраш "coolio" Ферчак.

