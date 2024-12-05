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Фінал European Pro League S21 повністю належав українцям, адже NAVI Junior зустрілися з іншою українською командою під назвою Passion UA. Фінальний поєдинок завершився з результатом 3:0 на користь NAVI, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт кіберспортивної організації.

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На груповому етапі наша команда не зазнала жодної поразки, а в плей-оф дійшла до гранд-фіналу, не програвши жодної карти,

– пишуть представники NAVI.

Команда Passion UA мала деякі труднощі у груповій стадії, а в першому матчі плей-оф опустилися до нижньої сітки. Проте подальші перемоги дозволили їм пробитися до фіналу, де на них чекали представники Natus Vincere.

Переможці, як повідомляється, заберуть із собою 10 000 доларів. Passion UA за друге місце отримує 5 000 доларів. Третє місце виборола команда Dragon Esports Club, отримавши 3 000 доларів. І лише одна тисяча доларів дісталася Zero Tenacity за 4 місце.

Склад NAVI Junior:

Тарас gotthejuice Лінніков.

Лінніков. Артем Niku Бачкур.

Бачкур. Юрій pma Проц.

Проц. Тамір Daze Токпанов.

Токпанов. Станіслав Riddys Митрошкін.

21-й сезон Європейської професійної ліги проходив з 12 листопада по 4 грудня. У турнірі взяли участь 12 команд. Загальний призовий фонд склав 20 000 доларів.

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