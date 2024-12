MESA Invitational 2024

Турнір матиме груповий етап і плей-оф. Спочатку гратимуть 2 групи по 4 команди в кожній за форматом best of 2. Найкраща команда групи проходить у півфінал плей-оф, а команди, що посіли 2 і 3 місця, проходять у чвертьфінал. Решта команд залишають чемпіонат. 14 і 15 грудня на нас очікує сітка Single Elimination, де ігри гратимуться у форматі best of 3, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт NAVI.

Призовий фонд становить 100 000 доларів. З цієї суми 50 000 призначені для переможця, 25 000 доларів забере 2 місце, а для третього виділили 12 50 доларів.

Усі команди вже відомі

Українську команду NAVI Junior запросили на турнір без будь-яких попередніх відборів. На той час основна команда NAVI з Dota 2 була розпущена, а новий склад ще не оголосили, тому на турнірі виступить молодіжний склад на чолі з тренером Іваном "ArtStyle" Антоновим.

Серед інших команд, які отримали запрошення:

MongolZ.

Yakult's Brothers.

Sable Hat.

Aurora Gaming.

Team Secret.

Talon Esports.

AnimeVesta.

Очікується, що NAVI Junior зіграє свій перший матч у цьому турнірі з Team Secret у перший день турніру. Наступний матч відбудеться з Talon Esports. 12 грудня на українців чекатиме зустріч з AnimeVesta.

