MESA Invitational 2024

Турнир будет иметь групповой этап и плей-офф. Сначала будут играть 2 группы по 4 команды в каждой по формату best of 2. Лучшая команда группы проходит в полуфинал плей-офф, а команды, занявшие 2 и 3 места, проходят в четвертьфинал. Остальные команды покидают чемпионат. 14 и 15 декабря нас ожидает сетка Single Elimination, где игры будут играть в формате best of 3, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт NAVI.

Смотрите также Украинскую команду NAVI Junior пригласили на MESA Invitational 2024 по Dota 2

Призовой фонд составляет 100 000 долларов. Из этой суммы 50 000 предназначены для победителя, 25 000 долларов заберет 2 место, а для третьего выделили 12 50 долларов.

Все команды уже известны

Украинскую команду NAVI Junior пригласили на турнир без каких-либо предварительных отборов. На то время основная команда NAVI по Dota 2 была распущена, а новый состав еще не объявили, поэтому на турнире выступит молодежный состав во главе с тренером Иваном "ArtStyle" Антоновым.

Среди других команд, которые получили приглашение:

MongolZ.

Yakult's Brothers.

Sable Hat.

Aurora Gaming.

Team Secret.

Talon Esports.

AnimeVesta.

Ожидается, что NAVI Junior сыграет свой первый матч в этом турнире с Team Secret в первый день турнира. Следующий матч состоится с Talon Esports. 12 декабря украинцев будет ждать встреча с AnimeVesta.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!