Кого позвали на турнир

Кроме молодежной команды Natus Vincere, организаторы ожидают увидеть Team Secret и Talon Esports. Интересно, что в объявлении сказано, будто игроки будут выступать под тегом "Natus Vincere", но эту информацию опроверг менеджер команды. Он говорит, что команда будет иметь тег "NAVI.Junior", сообщает 24 Канал со ссылкой на CyberScore. Но в целом это не имеет большого значения для самого участия украинцев.

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Тренером команды NAVI Junior является Иван "ArtStyle" Антонов, который ранее выступал за основной состав Natus Vincere как тренер и игрок. Первый состав команды был объявлен еще в августе 2022 года и с тех пор в нем изменилось несколько игроков.

Актуальный состав команды:

Тарас Линников, известный как gotthejuice. Украина.

Артем Бачкур, Niku. Украина.

Юрий Проц, pma. Украина.

Тамир Токпанов, daze. Казахстан.

Станислав Митрошкин, Riddys. Украина.

Стоит также отметить, что основная команда NAVI по Dota 2 не появится на этом турнире, поскольку организация ее полностью распустила. Еще в октябре появилась информация, что Natus Vincere берет паузу из-за невозможности собрать постоянную команду. На последнем турнире в Бухаресте клуб играл с дублерами, но они не будут продолжать играть.

MESA Invitational 2024 пройдет с 10 по 15 декабря в Улан-Баторе, Монголия. Призовой фонд чемпионата составит 100 000 долларов. Из этих денег 50 000 долларов заберет победитель, 25 000 зарезервировано для второго места и 12 500 долларов – для третьего.

На данный момент еще нет ни точного расписания игр, ни распределения команд.

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