Кого покликали на турнір

Крім молодіжної команди Natus Vincere, організатори очікують побачити Team Secret і Talon Esports. Цікаво, що в оголошенні сказано, ніби гравці виступатимуть під тегом "Natus Vincere", але цю інформацію спростував менеджер команди. Він каже, що команда матиме тег "NAVI.Junior", повідомляє 24 Канал з посиланням на CyberScore. Але в цілому це не має великого значення для самої участі українців.

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Тренером команди NAVI Junior є Іван "ArtStyle" Антонов, який раніше виступав за основний склад Natus Vincere як тренер і гравець. Перший склад команди було оголошено ще у серпні 2022 року й з того часу в ньому змінилося кілька гравців.

Актуальний склад команди:

Тарас Лінніков, відомий як gotthejuice. Україна.

Артем Бачкур, Niku. Україна.

Юрій Проц, pma. Україна.

Тамір Токпанов, daze. Казахстан.

Станіслав Митрошкін, Riddys. Україна.

Варто також зазначити, що основна команда NAVI з Dota 2 не з'явиться на цьому турнірі, оскільки організація її повністю розпустила. Ще у жовтні з'явилася інформація, що Natus Vincere бере паузу через неможливість зібрати постійну команду. На останньому турнірі в Бухаресті клуб грав з дублерами, але вони не продовжуватимуть грати.

MESA Invitational 2024 пройде з 10 по 15 грудня в Улан-Баторі, Монголія. Призовий фонд чемпіонату складе 100 000 доларів. З цих грошей 50 000 доларів забере переможець, 25 000 зарезервовано для другого місця і 12 500 доларів – для третього.

Наразі ще немає ні точного розкладу ігор, ні розподілу команд.

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