Коли пройдуть турніри

Розклад, як повідомляється, був скоригований через суперечності з іншими турнірами. Останнім часом це занадто поширена причина переносів, однак організатори мусили на це піти, щоб уникнути незручностей для команд, пише 24 Канал з посиланням на CyberScore.

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Третій сезон PGL Валахія повинен був стартувати з етапу відбору 5 січня 2025 року. Остаточно всі учасники повинні були б визначитися 12 січня. Однак тепер відбіркові змагання слід очікували з 8 по 15 січня 2025 року .

. Відбори для четвертого сезону спочатку було заплановано з 1 по 8 лютого, але пройдуть вони з 7 по 14 лютого 2025 року.

Дати ігор в плей-офф, судячи з усього, не міняються. Третій сезон слід повноцінно очікувати з 8 березня по 16 березня 2025 року, а четвертий – з 19 по 27 квітня.

Обидва турніри проходять за однаковими правилами: 16 команд боряться за призовий фонд в 1 мільйон доларів. Якщо цю суму розповідять так само, як і під час другого сезону, то переможець отримає 300 000 доларів, за друге місце передбачено 175 000 доларів, а на третє очікує приз у 120 000 доларів. Змагання проходять у Бухаресті.

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