NAVI Junior зіграли свою першу гру на кваліфікаціях до The International 2025: результати матчу

Українська команда NAVI Junior стартувала на кваліфікаціях до The International 2025 із впевненої перемоги над росіянами з Yellow Submarine. Розповідаємо головні деталі матчу, який проходив 13 червня 2025 року й розпочався о 12 годині за Києвом.

Успішний старт NAVI Junior

Насамперед нагадаємо, що NAVI Junior беруть участь у відборах для регіону Західної Європи. Команда отримала на це дозвіл від Valve, оскільки не могла з'явитися на кваліфікації для регіону Східної Європи через участь в іншому великому турнірі. У першому раунді український колектив зустрівся з командою Yellow Submarine, яка здобула свій слот після перемоги над Zero Tenacity у відкритому відборі, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт NAVI.

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Yellow Submarine – це російська команда, в складі якої грає українець Родіон "infernal" Кулаков. Одним із найпомітніших її гравців є Xakoda, тоді як інші учасники команди залишаються менш впізнаваними для широкої аудиторії.

Матч між NAVI Junior та Yellow Submarine завершився на 33 хвилині розгромним рахунком 2:0. Особливо яскраво себе проявив Юрій "pma" Проц, який у першій грі на Axe завершив мапу зі статистикою 15/1/4.

Загалом же українці здійснили 23 вбивства проти 9 у суперників.

проти 9 у суперників. На першій карті NAVI Junior знищили абсолютно всі вежі Yellow Submarine. На другій залишилась лише одна.

Yellow Submarine. На другій залишилась лише одна. Натомість росіяни на першій карті не зруйнували жодної вежі, а на другій забрали тільки три – по одній на кожній лінії.

Ця перемога дозволила NAVI Junior пройти до чвертьфіналу верхньої сітки. Наступним суперником української команди стане Nigma Galaxy – матч призначено на 14 червня о 18:00 за київським часом.

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