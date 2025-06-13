NAVI Junior зіграли свою першу гру на кваліфікаціях до The International 2025: результати матчу
- NAVI Junior перемогли Yellow Submarine з рахунком 2:0 на кваліфікаціях до The International 2025.
- Ця перемога дозволила українській команді пройти до чвертьфіналу, де вони гратимуть проти Nigma Galaxy.
- Матч відзначився яскравою грою Юрія "pma" Проца, який завершив першу гру зі статистикою 15/1/4 на Axe.
Українська команда NAVI Junior стартувала на кваліфікаціях до The International 2025 із впевненої перемоги над росіянами з Yellow Submarine. Розповідаємо головні деталі матчу, який проходив 13 червня 2025 року й розпочався о 12 годині за Києвом.
Успішний старт NAVI Junior
Насамперед нагадаємо, що NAVI Junior беруть участь у відборах для регіону Західної Європи. Команда отримала на це дозвіл від Valve, оскільки не могла з'явитися на кваліфікації для регіону Східної Європи через участь в іншому великому турнірі. У першому раунді український колектив зустрівся з командою Yellow Submarine, яка здобула свій слот після перемоги над Zero Tenacity у відкритому відборі, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт NAVI.
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Yellow Submarine – це російська команда, в складі якої грає українець Родіон "infernal" Кулаков. Одним із найпомітніших її гравців є Xakoda, тоді як інші учасники команди залишаються менш впізнаваними для широкої аудиторії.
Матч між NAVI Junior та Yellow Submarine завершився на 33 хвилині розгромним рахунком 2:0. Особливо яскраво себе проявив Юрій "pma" Проц, який у першій грі на Axe завершив мапу зі статистикою 15/1/4.
- Загалом же українці здійснили 23 вбивства проти 9 у суперників.
- На першій карті NAVI Junior знищили абсолютно всі вежі Yellow Submarine. На другій залишилась лише одна.
- Натомість росіяни на першій карті не зруйнували жодної вежі, а на другій забрали тільки три – по одній на кожній лінії.
Ця перемога дозволила NAVI Junior пройти до чвертьфіналу верхньої сітки. Наступним суперником української команди стане Nigma Galaxy – матч призначено на 14 червня о 18:00 за київським часом.
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