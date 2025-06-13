Успешный старт NAVI Junior

Прежде всего напомним, что NAVI Junior участвуют в отборах для региона Западной Европы. Команда получила на это разрешение от Valve, поскольку не могла появиться на квалификации для региона Восточной Европы из-за участия в другом крупном турнире. В первом раунде украинский коллектив встретился с командой Yellow Submarine, которая получила свой слот после победы над Zero Tenacity в открытом отборе, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт NAVI.

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Yellow Submarine – это российская команда, в составе которой играет украинец Родион "infernal" Кулаков. Одним из самых заметных ее игроков является Xakoda, тогда как другие участники команды остаются менее узнаваемыми для широкой аудитории.

Матч между NAVI Junior и Yellow Submarine завершился на 33 минуте разгромным счетом 2:0. Особенно ярко себя проявил Юрий "pma" Проц, который в первой игре на Axe завершил карту со статистикой 15/1/4.

В целом же украинцы совершили 23 убийства против 9 у соперников.

против 9 у соперников. На первой карте NAVI Junior уничтожили абсолютно все башни Yellow Submarine. На второй осталась только одна.

Yellow Submarine. На второй осталась только одна. Зато россияне на первой карте не разрушили ни одной башни, а на второй забрали только три – по одной на каждой линии.

Эта победа позволила NAVI Junior пройти в четвертьфинал верхней сетки. Следующим соперником украинской команды станет Nigma Galaxy – матч назначен на 14 июня в 18:00 по киевскому времени.

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