NAVI Junior кваліфікувалися на PGL Wallachia Season 4, обігравши основний склад Natus Vincere
- NAVI Junior обіграли основний склад Natus Vincere у фіналі східноєвропейських закритих кваліфікацій до PGL Wallachia Season 4 з рахунком 3:2.
- PGL Wallachia Season 4 пройде з 19 по 27 квітня 2025 року в Бухаресті з призовим фондом 1 мільйон доларів, з яких переможець отримає 300 000 доларів.
Як відомо, NAVI має дві команди з Dota 2 – молодіжний склад Junior і основний, що виступає під тегом Natus Vincere. Часом вони зустрічаються одне з одним на турнірах і навіть грають одне проти одного. Так сталося й на відборах до четвертого сезону PGL Wallachia.
Деталі
У фіналі східноєвропейських закритих кваліфікацій до PGL Wallachia Season 4 NAVI Junior перемогли Natus Vincere. Ігри завершилися з рахунком 3:2, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.
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Обидва склади вже зустрічалися у фінальній кваліфікації PGL Wallachia Season 3. Тоді переміг основний склад клубу. Наприкінці верхньої сітки поточної кваліфікації Natus Vincere знову обіграли NAVI Junior, але не змогли обіграти їх у фіналі.
На шляху до перемоги NAVI Junior здолали One Move, 1WIN і 9Pandas. Natus Vincere своєю чергою перемогли 4Pirates і L1GA TEAM.
Від NAVI Junior на турнір поїдуть:
- Тарас gotthejuice Лінніков.
- Артем Niku Бачкур.
- Юрій pma Проц.
- Бакит Zayac Емільжанов.
- Станіслав Riddys Мітрошкін.
Поки що невідомо, хто стане першим суперником NAVI Junior. PGL Wallachia Season 4 пройде з 19 по 27 квітня 2025 року в Бухаресті. Це офлайновий турнір, який розігрує 1 мільйон доларів, з яких переможець забирає 300 000 доларів. Для другого місця передбачено 175 000 доларів, а для третього – 120 000 доларів.
Третій сезон PGL Wallachia, де гратимуть Natus Vincere, пройде з 3 по 16 березня 2025 року, а другий закінчився перемогою HEROIC у жовтні 2024 року. Natus Vincere в другому сезоні зайняла 4 місце, отримавши 80 000 доларів. У першому сезоні жодна українська команда не брала участі в цьому турнірі.Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!